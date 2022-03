Habló la denunciante del juez de Rincón, acusado por acoso sexual: «él pasaba todas las barreras»

-Apagá la computadora, no se trabaja más, te llevo en mi auto.

Soledad Garayo se quedó sentada. Esperó a que el juez civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, su jefe, se retirara. Cuando ella salió, él estaba en la vereda. Insistió: «vamos, te llevo en mi auto». Se negó. El pedido lo reiteró en otra ocasión. «A la tercera me veo obligada a tener que decirle que sí, porque se enojaba mucho», contó.

No la llevó hasta donde vivía, sino que la condujo a la cima del cerro La Cruz, sin siquiera preguntarle, esto significa sin su consentimiento. «Tuve que soportar todas sus insinuaciones durante el trayecto», afirmó Garayo, que en ese momento trabajaba como prosecretaria en el juzgado.

El acoso no cesó y fue en escalada, según la denuncia que presentó en 2019 ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ).

Se repetían los comentarios sobre su vestimenta, especialmente si usaba falda, y sobre su aspecto físico. «Empezó a ir a mi oficina de manera completamente informal, hablándome de una manera muy confianzuda, con un trato que yo no le di. Él pasaba todas las barreras, me quería llevar a un terreno donde justamente pudiera manejarse de otra manera. Yo iba 3 de la mañana, 4 de la mañana a trabajar, era la única forma que tenía para no cruzármelo», agregó.

Los reiterados rechazos derivaron, dijo, en que el magistrado tomara represalias: desvalorizaba su trabajo, hacía comentarios denigrantes sobre ella ante el resto del personal.

Si bien el caso se inició con un sumario administrativo, el TSJ consideró que no ameritaba una sanción disciplinaria y fue por eso que remitió las actuaciones a la comisión especial de jurado de enjuiciamiento que deberá opinar si el juez debe ser juzgado por mal desempeño. En caso que habilite el procedimiento y se lo encuentre responsable puede ser suspendido de 1 a 60 días, sin goce de haberes, o directamente destituido de su puesto (ver aparte).

Villegas juró en el cargo el 7 de junio de 2016. Cuando concursó en el Consejo de la Magistratura su promedio final fue bajo: cosechó 43,02 puntos sobre 100 posibles. El pliego en la Legislatura obtuvo 28 votos positivos, 1 negativo y 1 abstención.

Garayo se desempeña actualmente en otra área del Poder Judicial. El magistrado continúa en funciones y por su competencia es el encargado hoy de intervenir en las causas vinculadas a la ley 2786 de violencia de género.

La comisión especial, que integran la vocal del TSJ, Soledad Gennari, el diputado Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén, aliado del MPN) y la abogada Victoria Sandoval, tiene la facultad de pedir su suspensión hasta tanto esté abierto el proceso.

La subsecretaria general del sindicato Sejun, Micaela Guzmán, sostuvo que este caso sienta un precedente ya que es la primera vez, indicó, que un juez denunciado por acoso sexual y violencia psicológica hacia una funcionaria en el ámbito laboral, llega hasta esta instancia. Subrayó que habilita y anima a otras personas a poder denunciar.

Puntos clave

*Los hechos denunciados ocurrieron entre 2017 y 2018 e involucran situaciones de acoso sexual y maltrato laboral, en un contexto de violencia de género.

*La investigación se inició como un sumario administrativo. El TSJ consideró, el 16 de diciembre de 2021, que el caso debía ser valorado por la comisión especial de jurado de enjuiciamiento para que examine si el juez incurrió en incumplimiento de deberes funcionales. El 16 de febrero de 2022 rechazó el recurso de reconsideración presentado por el magistrado.

*La comisión especial deberá ahora dictaminar. Si es enjuiciado las sanciones posibles son la suspensión o la destitución.

