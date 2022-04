Distraído por usar el celular, chocó un auto estacionado en Cipolletti y lo condenaron

Un hombre de Cipolletti deberá indemnizar a la propietaria de un Ford Focus que estaba estacionado en la calle José Hernández. Se probó en el juicio que el conductor iba distraído con el celular en la mano por lo que terminó embistiendo al auto estacionado.

La sentencia condenó al conductor del Fiat Spazio por la suma de 307.262,30 pesos más intereses. Esa cifra incluye los daños materiales en el Focus, los daños emergentes por repuestos y mano de obra por la reparación y la privación de uso por el tiempo que estuvo en el taller.

Además, se determinó que el acusado conducía sin seguro. La compañía de seguros del Fiat fue absuelta de la cobertura ya que acreditó que al momento del siniestro el conductor del auto no había abonado el pago del seguro. Manifestaron que según el artículo 31 de la ley de Seguros «si el pago de la prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago».

Varios testigos declararon durante la etapa probatoria del juicio que el incidente ocurrió una noche de verano. Según testigos había buena iluminación y mucha gente en la calle. El Focus se encontraba estacionado en la puerta de la vivienda de su dueña, en José Hernández entre Falucho y Venezuela.

Los testigos coincidieron en que el conductor del Fiat manejaba distraído, con el celular en la mano. «Yo lo estaba mirando de enfrente, lo vi que venía con el celular y ahí chocó», sostuvo de forma contundente una de esas personas.

Sobre la base de esas pruebas, el fallo determinó la responsabilidad del conductor del Fiat Spazio.

La sentencia de primera instancia aún no es firme, puede ser apelada. En la causa intervino el Juzgado Civil n°1 de Cipolletti.