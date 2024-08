Duarte cuestionó la declaración de Massei en el juicio «Escuelita» VIII

“Oscar Massei no firmó hábeas corpus ni tuvo actuación en el caso de Metz”, cuestionó el ex juez federal acusado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, Pedro Duarte, en una audiencia en la que, según la acusación, nuevamente se dedicó a desacreditar a los testigos.



Massei, que se jubiló como juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, era abogado laboralista en 1.976 y, entre otros detalles, declaró en el juicio que los imputados sabían lo que pasaba durante la dictadura en la ciudad y que fueron designados por la intervención militar en la zona.



En una sala prácticamente vacía de público, Duarte se explayó en la quinta jornada indagatoria por las desapariciones y secuestros que debía investigar. El Tribunal Oral Federal le sugirió que finalizara en las próximas dos jornadas y el ex juez se comprometió a “agrupar los casos” en el tiempo cedido.



En el VIII juicio por delitos de lesa humanidad, están acusados Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz por las desapariciones y muertes durante la dictadura en el Alto Valle. Los dos siguen las audiencias por videoconferencia y nunca se presentaron en la sala, autorizados por el Tribunal.

La querella de la Apdh cuestionó que sus intervenciones son reiterativas y varios episodios de los que repasó ayer, ya los había mencionado. Duarte insistió con el latiguillo de que no pudo investigar lo que ocurrió en el Alto Valle porque no tuvo los datos: la policía federal no le informaba, los jefes castrenses no le respondían o le respondían que no sabían dónde estaban y los familiares no aportaban datos.

«No había autores ni responsable alguno, aunque parezca increíble», dijo. «Todo esto es un conjunto de equivocaciones, errores, afirmaciones sin sustento, con improvisación al momento de escribir y acusar», insistió.

Habló del expediente que tramitó con la desaparición de Carlos Schedan, se dedicó a Oscar Ragni (padre y su hijo desaparecido) y en extenso cuestionó la fidelidad de los dichos de Massei sobre cómo funcionaba la justicia en 1976 y la ayuda legal que pudo o no aportar a los familiares de los secuestrados.

“Se investigó el expediente con larga trayectoria” dijo Duarte sobre el secuestro Schedan. Insistió en que llegó con las peticiones hasta la Corte Suprema en dictadura porque en el Comando de la Sexta Brigada no tenía respuestas.

“El caso Schedan no se le imputa a él en la acusación, pero lo usa como estandarte”, dijo a Río Negro Marcelo Medrano, querellante por la APDH. Agregó que el ex juez “busca desacreditar a los testigos, habla de los hechos y en simultáneo va desacreditando los testigos de la acusación”.

Las defensas se quejaron de esta apreciación de Medrano. Ayer no hubo abogados de la defensa pública en la sala, todos siguieron la indagatoria de Duarte en modalidad virtual. Silva presidió la audiencia y la jueza María Paula Marisi, siguió las declaraciones desde Mendoza, en tanto el vocal Sebastián Foglia lo hizo desde Bahía Blanca.

“La defensa material es la que hace el imputado sobre cómo ocurrieron los hechos, la técnica refuta los hechos de la acusación. Estamos convencidos de que, en uso de su derecho de defensa, está alegando y esto no habla en detrimento de los defensores públicos, sino que la está realizando él, claramente y se le permite“, cuestionó.

En su opinión “la prueba es consistente. Quedará a criterio de los jueces la lógica de aplicación”. Agregó que “independientemente de lo que se piense de la dictadura, vamos a poder acreditar todas las conductas en términos penales (por los delitos)”.

Cuándo siguen las audiencias



Silva agregó que en octubre o noviembre llegará el final de las audiencias.

Las próximas se fijaron el lunes 16 de agosto a las 14 y el 19 a las 10; el 26 de agosto a las 14 y el 3 de septiembre a las 10. El 3 de septiembre se estableció como posible inicio del alegato de la fiscalía.

Medrano pidió la semana pasada que los imputados se presenten en la sala en algún momento de la acusación porque hasta ahora sólo estuvieron en modo virtual. El fiscal Miguel Palazzani adhirió al planteo y pidió que Duarte y Ortiz estén el día en el que los acusará. El Tribunal no respondió ayer.