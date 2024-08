Piden que el exjuez de la dictadura, Pedro Duarte, asista al juicio La Escuelita en Neuquén

Las querellas exigieron la presencia del ex juez Pedro Duarte en las audiencias (foto Cecilia Maletti)

La querella de la APDH en el juicio por los delitos cometidos por civiles durante la última dictadura pidió que el exjuez Pedro Duarte esté presente en las audiencias. El abogado, Marcelo Medrano, recordó que el tribunal habló de una modalidad mixta entre la interacción virtual y la asistencia a la sala, pero los imputados nunca asistieron a las audiencias en las que se desarrolla el juicio y solo estuvieron de modo virtual.

La petición fue el viernes 9 de agosto, cuando el juez dedicó gran parte de su alocución defensista a la dirigente de los derechos humanos, Noemí Labrune. Medrano advirtió que el ex juez lleva a cabo una estrategia de alegato de defensa técnica, con refutaciones directas a los testigos, cosa que no le estaría permitida si no fuera un abogado. «Lo hemos permitido por su derecho a defensa, pero tenemos que decirlo», sostuvo.

Las defensas se quejaron de esta apreciación de Medrano.

El vocal del Tribunal Oral Federal, Alejandro Silva, adelantó un nuevo cronograma de audiencias en las que se sumaron días de declaración de Duarte, cuando las querellas habían solicitado abreviar las presentaciones del imputado, cuando transcurría su tercera jornada de exposiciones.

Silva recordó que Duarte tiene más de 80 años y el TOF tuvo en cuenta su condición de edad y de salud, para otorgar audiencias de 2 horas en varias jornadas para defenderse.

«Las víctimas y querellantes también tienen edades avanzadas», recordó Medrano e insistió en que tanto Labrune como el querellante Oscar Ragni fallecieron a los 93 y 94 años mientras se sustanciaba el juicio sin poder conocer el final del proceso penal por el que pelearon más de la mitad de su vida.

«Marcos Seminario, que está en esta sala, también tiene avanzada edad», resaltó el abogado en referencia al hermano de Javier Seminario Ramos, desaparecido en noviembre de 1976 cuando fue extraído de la cárcel de Rawson. Aunque la APDH no asiste a la sala en repudio a las expresiones despectivas del ex juez para con las víctimas y sobrevivientes, Seminario busca en cada declaración de los acusados, detalles que le permitan saber dónde está su hermano.

La querellante Mariana Derni, por el Ceprodh, acompañó la petición y aseguró sin vueltas, que Duarte apeló a maniobras dilatorias tanto en la instrucción, como en las jornadas de extendidas de indagatorias que comenzó a fines de junio.

La fiscalía exigió también que Duarte y Víctor Ortiz, el otro abogado que está procesado en este juicio por su actuación como fiscal federal desde 1976, estén en la sala cuando comience su acusación. Debido a la extensión de las declaraciones de Duarte, no se sabe cuándo comenzará el alegato la fiscalía, aunque la fecha tentativa será la primera semana de septiembre.

«Pondremos todas las fechas posibles en septiembre y octubre para agilizar» la etapa final del juicio, dijo Silva en representación de sus pares, en tanto agregó que en octubre o «a más tardar en noviembre» se buscaba dar por concluido el proceso oral y dar a conocer un veredicto.

Se establecieron audiencias este lunes 12 de agosto a las 14; al mismo horario el 16 y a las 10 de la mañana el 19 de agosto. Se fijó fecha el 26 de agosto a las 14 y el 3 de septiembre a las 10, cuando iniciaría la acusación el fiscal federal Miguel Palazzani.