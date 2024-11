El exentrenador de básquet condenado por abuso sexual Guido Gadañoto deberá usar tobillera electrónica

Guido Gadañoto, el basquetbolista y entrenador que fue condenado por abuso sexual en Roca, deberá usar una tobillera con monitoreo electrónico en Cinco Saltos (donde reside) y Neuquén (donde trabaja), además de presentarse diariamente en la comisaría de la ciudad rionegrina.

La decisión fue tomada por un tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Alejandro Pellizón, luego de una audiencia solicitada por la fiscal Vanesa Cascallares.

Gadañoto fue condenado por un tribunal de Roca a cumplir la pena de 6 años y 9 meses de cárcel a finales de 2020, por un caso de abuso sexual ocurrido en 2015 contra una adolescente de 13 años.

El exprofesor del Deportivo Roca se encuentra libre porque su sentencia no está firme y ahora es analizada por la Corte Suprema de Justicia.

Justamente en el máximo tribunal del país hubo un avance en la causa que abriría las puertas a que emita un fallo. Ante esta situación fue que la fiscal Cascallares solicitó una audiencia para endurecer las medidas cautelares que ya cumple Gadañoto, como no salir del país, no cambiar de domicilio y no hostigar a la víctima.

La solicitud contó con el apoyo de los abogados querellantes, Pablo Iribarren y Oscar Pineda, y no fue rechazada por el defensor particular, Juan Luis Vincenty.

Cómo fue el caso por el que acusan a Guido Gadañoto en Roca

Guido Gadañoto fue declarado culpable en diciembre del 2020. El tribunal entendió que era responsable de “abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”, un delito que establecía una condena mínima de 6 años de prisión.

En el juicio, la querella denunció que la jugadora había tenido un proceso psicológico muy complejo que la obligó no sólo a dejar su actividad escolar sino también a dejar la ciudad.

Lo cierto es que tanto la víctima como sus compañeras brindaron su testimonio ante los jueces que integraban el tribunal, que finalmente terminó declarando la responsabilidad de Gadañoto, quien está en libertad pero con medidas cautelares cada vez más restrictivas.

El testimonio de la víctima durante el juicio

En el juicio realizado en 2020, la joven víctima, que en ese año ya tenía 18 años, se mantuvo en sus dichos y brindó un firme relato sobre cómo se sucedieron los hechos en 2015.

La víctima , también reveló al tribunal lo que le había tocado vivir tras el abuso que sufrió hace cinco años atrás.

Durante esa primera audiencia del juicio, en diciembre de 2020, también brindaron su testimonio dos jóvenes quienes eran compañeras de equipo y confirmaron los dichos de la víctima ante el tribunal.