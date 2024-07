El padre del soldado de Zapala habló de su dramático cara a cara con Rolando Figueroa

Juan José Córdoba Salto protagonizó un hecho político el viernes durante el desfile cívico militar por el 111 aniversario de Zapala: salió al paso del gobernador Rolando Figueroa y le pidió hablar sobre su hijo Pablo, soldado voluntario asesinado el 1 de junio del 2023 mientras cumplía guardia en el Grupo de Artillería.

«El gobernador me dijo ‘después hablamos’ pero no le costaba nada escucharme un minuto, yo no pretendía una charla», dijo ayer Córdoba Salto a diario RÍO NEGRO.

«Mi intención era decirle que no podía estar con el Ejército formado para que la gente los aplauda. Están manchados con la sangre de mi hijo», explicó. «Hay cada vez más pruebas de que a Pablo lo mataron ahí».

Voluntad política

«No iba a pedirle nada porque sé que no va a solucionarnos nada», continuó Córdoba, «entiendo la división de poderes, pero también tengo claro que si tuviera voluntad política estaría de nuestro lado, acompañando nuestro reclamo de justicia».

«Eso quedó expuesto, lo vio toda la comunidad, mi objetivo fue también visibilizar la situación y eso se cumplió», expresó el padre de Pablo.

Respecto de la mención al caso que hizo Figueroa en su discurso, Córdoba señaló: «¿usted cree que si yo no estaba ahí, iba a pronunciar palabra alguna? De todos modos necesitamos acción, que nos apoyen desde la política».

El militar que acompaña a Figueroa en el acto es un teniente coronel de apellido García, jefe de la Guarnición Militar Zapala. Asumió en agosto del año pasado, luego del asesinato de Pablo. «Nunca me llamó, ni como padre ni como jefe», dijo Juan José, que tiene jerarquía de suboficial principal.

El discurso de Figueroa

Figueroa dijo al comienzo de su discurso por el aniversario de Zapala que «el Ejército también quiere saber la verdad. Si hay una manzana podrida dentro del Ejército seguramente lo van a excluir, pero el honroso Ejército Argentino también está pidiendo justicia».

Y sumó: «es muy importante que sepamos la verdad de lo que ha sucedido y una vez que la justicia aflore y sea indubitable y sea certera, seguramente nos va a dar más tranquilidad no solo al pueblo de Zapala sino a todos lo padres y familias que muchas veces entregamos a un hijo para que le pueda prestar el servicio a la patria. Y estoy seguro que el Ejército también va a estar tranquilo».

Este lunes, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recibirá a Juan José y a Natalia Uribe, la madre de Pablo. La reunión estaba prevista de antemano.