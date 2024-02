Emergencia carcelaria: Neuquén planea construir 270 nuevas celdas en 180 días

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo la declaración de la emergencia penitenciaria por tres años, renovables por igual período con su sola firma. Podrá endeudarse hasta 50 millones de dólares para construir las obras necesarias, encarar reparaciones y comprar tobilleras electrónicas, entre otros bienes. Todas las contrataciones serán directas, sin pasar por el mecanismo de la licitación.

El masterplan que presentó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, a los legisladores provinciales es ambicioso y consta de varias etapas. Al final del recorrido está la meta de tener lugar para 1099 personas detenidas, y la construcción de dos cárceles en el norte y en el sur de la provincia con capacidad para 500 personas más cada una.

Las críticas que recibió la propuesta, en especial de Unión por la Patria, es porque en el proyecto de ley (aprobado en general y en particular el sábado a la madrugada, por mayoría) no figura «el plazo, la tasa de la deuda que pretenden tomar, ni para qué obras».

La fotografía de hoy

En su exposición ante los legisladores, el viernes a la mañana, Nicolini partió de la situación actual. Hay 652 personas privadas de su libertad en toda la provincia, y se proyecta que en 2026 serán 730.

En tanto, la capacidad real de alojamiento arroja un déficit de 152 plazas solo en las Unidades de Detención, que son las cárceles preparadas para alojar condenados.

La crisis carcelaria, producto de falta de políticas e inversiones, y de malas decisiones a lo largo de años, motivó que las comisarías estén también desbordadas pese a que sus calabozos fueron pensados para ser utilizados por pocas horas por contraventores.

Los datos que presentó el ministro indican que en las Unidades de Detención hay 540 personas condenadas; en las comisarías hay 55 (27 en el área capital y 28 en el interior), y 87 con prisión preventiva (63 en la capital, 24 en el interior).

Entre los que cumplen prisión preventiva en comisarías hay personas que ya recibieron condena pero no está firme porque transita alguna de las etapas de impugnación. El caso que se hizo notorio en los últimos días es el de Jorge Marcelo Sosa, autor material del homicidio de Miguel «Ruso» Auer, quien se escapó el domingo 11 con otros seis detenidos de la comisaría Tercera. Sólo uno fue recapturado.

En el corto plazo

Las principales obras se concentrarán en la Unidad 11 del Parque Industrial de la capital. Por empezar, repararán las cloacas para que se puedan ocupar las seis casas de pre egreso (solo tres están habilitadas) y se construirán seis viviendas más con capacidad para 30 personas.

Al mismo tiempo, está proyectada la construcción de dos módulos de baja seguridad con capacidad total para 92 internos; y dos módulos de mediana seguridad con capacidad para 70.

La obra del nuevo pabellón está paralizada con un 30% de avance. (Archivo/Matías Subat)

Se completará además la construcción del pabellón de máxima seguridad con capacidad para 26 internos. Según se informó, tiene un avance del 30% pero la obra está paralizada.

En las unidades 22 de Cutral Co y 32 de Zapala se planifica la construcción de un pabellón de máxima seguridad en cada una, con capacidad para 26 internos.

Dijo Nicolini que durante la emergencia carcelaria, con un plazo de obra de 180 días, se construirán 270 nuevas celdas en cárceles que en la actualidad tienen capacidad para 292. Es un aumento del 93%.

Otras acciones

El plan que presentó a los legisladores incluye también:

• Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación (Servicio Penitenciario Federal) para habilitar plazas en el Complejo Penitenciario Senillosa para alojar internos bajo competencia del Poder Judicial de la provincia.

• Actualizar y normalizar los tratamientos del Gabinete Criminológico con el fin de que los internos estén en tiempo y forma con su calificación, para poder actualizar su acceso a los distintos institutos liberatorios (salidas laborales, libertad condicional) determinados por la legislación penitenciaria.

• Reacondicionamiento total de los sistemas contra incendio de las Unidades de Detención 11, 12 y 16 de Neuquén; 21 y 22 de Cutral Co y 32 de Zapala. Se analizará la posible proyección de ese sistema en las Unidades de Detención 32 de Zapala, 41 de Junín de los Andes, 42 de San Martín de los Andes y 51 de Chos Malal.

• Adquisición de tobilleras electrónicas como mecanismo alternativo a la pena privativa de la libertad.

• Mejoras en la estructura edilicia y de equipamientos de seguridad necesarios de las comisarías que alojan personas que se encuentran a disposición del Poder Judicial.

• Finalización de las obras en curso y construcción de nuevos pabellones.

¿Por qué 50 millones de dólares?

El diputado Darío Martínez (Unión por la Patria) le preguntaron con insistencia al ministro sobre los costos de las obras, para saber «por qué piden autorización para endeudarse por 50 millones de dólares y no 20 o 70». Nicolini respondió que los cálculos los hizo el ministerio de Economía, y que no los tenía a mano.

Ante las reiteradas preguntas, dijo que las ampliaciones previstas en las Unidades 22 y 32 costarán 10 mil millones de pesos.

Extraoficialmente, las arquitectas que trabajaron en el proyecto estiman que el metro cuadrado de construcción de una cárcel ronda los 2.500 dólares. Es decir que con 50 millones de podrían construir 20.000 metros cuadrados de celdas.

La aclaración del Comité contra la Tortura

El Comité contra la Tortura, a través de su presidenta Estefanía Buamscha, remarcó que los tratados internacionales obligan a que cada interno disponga de 6 metros cuadrados. O sea que con la deuda que tomará la provincia, en una cuenta lineal, podrían construir celdas para 3.333 personas.

Claro que también destacó Buamscha, en esa misma reunión del ministro con diputados, que un preso más es un puesto más en el taller, en el aula, en la atención médica.

Nicolini aseguró que esos requisitos están contemplados. El Comité contra la Tortura fue incluido en la ley como órgano consultor. «No vamos a controlar los gastos, pero sí el plan de acción», dijo Buamscha.

Gastos en pesos

En la sesión del viernes y sábado, la legisladora Lorena Parrilli (Unión por la Patria) dijo que «hemos visitado las cárceles de la provincia y es escandalosa la forma en la cual se encuentran cada una de las personas que están privadas de su libertad, pero cuando uno lee el proyecto, en realidad no les preocupa eso, lo que quieren es moneda extranjera para otras cosas claramente, para el negocio financiero».

«Si la deuda va a ser para aspectos funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, de capacitación, de educación, son todas acciones que se pueden resolver en pesos, en moneda nacional. No hace falta pedir dólares, los ladrillos no los van a ir a buscar a la India, el cemento no va a venir de Canadá», expresó.