Escuchá los audios de una banda narco de Rosario sobre el manejo de dinero y las amenazas

Tras la captura de un grupo de personas dedicadas al narcotráfico e involucradas en el asesinato de un exintegrante de Los Monos, una serie de escuchas telefónicas salieron a la luz y dieron cuenta del manejo de dinero y de las amenazas cruzadas entre distintas bandas dedicadas a la venta de estupefacientes.

Efectivos de la Policía Federal detuvieron el pasado viernes a Daniel Godoy, vinculado en el crimen de Marcelo «Coto» Medrano, de 44 años y quien había sido asesinado a balazos delante de su pareja e hijo el 10 de septiembre pasado en la localidad de Granadero Baigorria.

En una serie de operativos policiales también fueron capturados varios de los cómplices de Godoy: Diego Adrián Godoy, encargado de la logística; Priscila Romero -pareja del jefe de la organización-; Victoria Galassi, logística; Lara Bertolini y Carlos Gonzalez, vendedores de droga en bunker; y José Hermer Abril Montilla, sicario.

Horas después de esas detenciones, trascendieron una serie de escuchas telefónicas a los integrantes de la banca narco.

En uno de esos audios se puede escuchar a Bertolini hablando con una mujer acerca de una deuda de 300 mil pesos y la necesidad de conseguir el dinero rápidamente para hacer frente a los reclamos de los acreedores.

«¿Vos estás asustada porque los sicarios están a dos manos?», preguntó la mujer a Bertolini, quien no dudó en responder: «Mal, boluda, mal».

Otra de las conversaciones que se dieron a conocer muestran a Lara Bertolini hablando con un hombre, a quien que le cuenta que sufrió una amenaza: «El chabón me amenazó de que no va a pagar porque está la Infantería ahí y que si sigo cobrándole, dice que va a darle mi número para que me localicen».

Asimismo, en otra llamada un hombre le cuenta a otro que amenazaron a un conocido para obtener información acerca de sus movimientos.

«Acá estoy con tu pariente, lo tengo al lado. Escuchá la que le hicieron: lo amenazaron con tu mujer, con la casa de él, con los primos, con todo, pero él le tenía que pasar la info de lo que hacía yo acá al Rengo y a Juampa, porque le debe plata al dealer. Bardeó mal éste, boludo. Los otros saben todo, si vos sabés que el Juampa a mí no me quiere», señaló el autor de la llamada a su interlocutor, quien luego respondió: «Si él se tiene que ir, no tiene que ir al pabellón donde están los otros».

