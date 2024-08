Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: cómo buscarán pruebas y a quiénes citarán como testigos

La denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández sigue generando repercusiones en la esfera judicial. Tras la declaración que la exprimera dama brindó desde Madrid, la Justicia se prepara para avanzar en la búsqueda de pruebas y en el llamado a testigos que podrían corroborar las acusaciones.

Este miércoles, fuentes judiciales confirmaron que se intentará recolectar toda la evidencia posible relacionada con lo ocurrido en la Quinta de Olivos, donde, según Yañez, habrían tenido lugar varios episodios de violencia.

Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: cámaras de seguridad, citación a funcionarios y testigos, así avanzará la justicia

Uno de los pasos más importantes en la investigación será la revisión de las cámaras de seguridad de la la residencia presidencial. Estas grabaciones podrían ofrecer pruebas clave sobre los eventos que habrían tenido lugar dentro de la residencia oficial durante el mandato de Fernández.

Además, se planea citar a declarar a diversas personas que trabajaron en la Quinta, ya que podrían haber presenciado alguno de los episodios violentos que Yañez relató durante su extensa declaración ante el fiscal federal Ramiro González.

Entre los posibles testigos que la Justicia podría convocar se encuentra María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández. Cantero, quien ya está involucrada en el llamado “Escándalo de los Seguros”, también aparece en los chats que Fabiola Yañez entregó a la Justicia como parte de su denuncia.

En estos mensajes, la exprimera dama habría descrito las agresiones sufridas, lo que convierte a Cantero en una figura clave para esclarecer los hechos.

Otro de los nombres que podría ser llamado a declarar es el de Federico Saavedra, extitular de la Unidad Médica Presidencial y médico personal de Alberto Fernández. Durante su declaración, Yañez lo señaló por supuesto encubrimiento, afirmando que Saavedra habría ocultado una de las agresiones que sufrió cuando todavía no había nacido su hijo Francisco.

Según la exprimera dama, el médico no solo estaba al tanto de los hechos de violencia, sino que también le habría dado medicamentos para ocultar los hematomas.

La declaración de Fabiola Yañez, realizada por Zoom desde el consulado argentino en Madrid, duró más de cuatro horas y estuvo acompañada por su abogada, Mariana Gallego. Durante la audiencia, Yañez dio detalles precisos sobre las agresiones que sufrió por parte de Alberto Fernández desde 2016, año en que comenzaron a convivir en un departamento de Puerto Madero.

Según su testimonio, la violencia por parte del expresidente fue constante, y relató seis episodios específicos de agresión física, tres de los cuales ocurrieron en la Quinta de Olivos.

Uno de los aspectos más estremecedores de la declaración fue la descripción de cómo la violencia física sufrida la llevó a caer en el consumo de alcohol. Yañez aseguró que la situación empeoró después de la fiesta de cumpleaños en Olivos, un evento que, según ella, fue organizado íntegramente por Fernández, quien habría coordinado la compra de la torta y otros insumos, aunque luego la responsabilizó por el fracaso de su gobierno.

Además, Yañez implicó a varias personas del entorno cercano de Alberto Fernández, asegurando que estaban al tanto de las agresiones que sufría. Entre ellas, mencionó a la exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, y a su secretaria, María Cantero, quienes, según su testimonio, sabían de los episodios de violencia pero no actuaron para protegerla.

En particular, señaló a Federico Saavedra como el médico que habría encubierto una agresión, dándole globulitos de árnica para reducir los hematomas y asegurándole que desaparecerían con el tiempo.

La exprimera dama también se comprometió a aportar más pruebas en las próximas semanas, incluyendo nuevas conversaciones que probarían las amenazas coactivas y presiones que habría recibido de parte de Alberto Fernández hasta pocos días antes de presentar la denuncia.

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre la denuncia en una entrevista exclusiva con el diario español El País. Desde su departamento en Puerto Madero, Fernández negó rotundamente las acusaciones, afirmando: «Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer».

En la extensa entrevista, Fernández reconoció que los chats que mantuvo con Yañez han desaparecido, y que no tiene manera de corroborar las conversaciones. Sin embargo, sugirió que es posible que en ciertos momentos se haya sentido agobiado, lo que podría haber influido en la percepción de Yañez.

Fernández también abordó la situación financiera de su hijo Francisco, asegurando que cumple con la cuota alimentaria establecida y que todos sus ingresos en España van a una cuenta a nombre de ambos, manejada por Fabiola. «Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me lo está demandando«, sostuvo el expresidente.

A medida que avanza la investigación, la atención pública se mantiene en los pasos que dará la Justicia para esclarecer los hechos denunciados por Fabiola Yañez. La recolección de pruebas y el testimonio de testigos serán fundamentales para determinar la veracidad de las acusaciones y el rol de quienes, según Yañez, encubrieron o ignoraron la violencia que sufrió.