Alberto Fernández habló de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia: «Alguien la incentivó»

Tras horas de especulaciones, finalmente este lunes fue publicada la entrevista de Alberto Fernández a el diario El País de España. ¿Cuáles fueron sus declaraciones sobre la denuncia de Fabiola Yañez?

Fernández dio su versión de los hechos en una extensa charla junto a los periodistas Mar Centenera y Martín Sivak, ocurrida en su departamente de Puerto Madero. Según narra El País, la nota con el exjefe de Estado fue solicitada antes de que se conozcan las fotos que muestran a Yañez con un ojo morado y un brazo con moretones.

«Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer«, aseguró el expresidente.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, agregó.

Alberto Fernández habló de denuncia de Fabiola Yañez por violencia: chats borrados y el señalamiento a Javier Milei

Sobre los chats que fueron presentados como prueba en la denuncia de la exprimera dama, sostuvo: «Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado«, añadió.

Además, Fernández negó rotundamente las acusaciones de violencia y sugirió que «alguien la incentivó a denunciarlo«. Además, sostuvo en reiteradas veces que no cometió «ningún acto de violencia».

Para el exmandatario, la denuncia podría estar motivada por un aprovechamiento político del gobierno de Javier Milei. Aseguró que Yañez había mencionado en una oportunidad que no entendía qué ganaba si no hacía la denuncia, y que en consecuencia le preguntó: «¿Decime qué gano si no hago la denuncia?».

Además, manifestó que tiene muchos testimonios que demostrarán su versión de los hechos y destacó que recibió a los periodistas para dejar claro su inocencia.

Por otra parte, Fernández aseguró que él cumple con la cuota alimentaria de su hijo Francisco: “Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella (Fabiola). Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”.

También, declaró: «Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió».

Alberto Fernández habló de denuncia de Fabiola Yañez por violencia: «Me sentía sofocado y agobiado”

Durante toda la entrevista, Alberto Fernández reiteró su inocencia y aseguró que desconoce los chats publicados sobre Fabiola Yañez. Sobre las conversaciones donde el refiere malestar, expresó: «No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado».

A su vez aseguró: «No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir».

Por otra parte el exmandatario aseguró que no golpeó a Fabiola y contó: «Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo. Si eso fuera así, yo también lo padecí». «Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo», resaltó.

Finalmente Fernández dejó en claro que no quería referirse a la situación como violencia y postuló la idea de que en ese caso, el también pudo haber vivido como víctima del trato en la relación: «No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola». «No se llega [a esta instancia] por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia», concluyó.