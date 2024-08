Alberto Fernández pedirá la nulidad de la declaración de Fabiola Yañez en Madrid: qué dijo su abogada

Silvina Carreira, la abogada defensora del expresidente Alberto Fernández, calificó como «inválida» la declaración que Fabiola Yañez, expareja del exmandatario, está brindando en estos momentos ante el fiscal federal Ramiro González. «No es víctima, se considera», dijo.

La abogada de Alberto Fernández criticó que no la dejaran participar de la ampliación de la denuncia de Fabiola Yañez: "No es una víctima: se considera una víctima. Pero si puede prestar una declaración televisiva de tantas horas no la revictimiza la situación" pic.twitter.com/cHtwfKmxlo — TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 13, 2024

La declaración, que se realiza por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, en España, generó controversia debido a que el juez Julián Ercolini decidió rechazar la presencia de Carreira durante la misma.

El juez Ercolini, a cargo de la causa que investiga presuntos actos de violencia de género cometidos por Fernández contra Yañez, argumentó que la participación de Carreira podría revictimizar a la denunciante, por lo que optó por no permitir que la abogada estuviera presente ni formulara preguntas durante la declaración.

Sin embargo, la letrada que representa al expresidente expresó su desacuerdo, afirmando que la decisión del juez vulnera el derecho a la defensa de su cliente.

«Para mí, esta declaración no es válida, porque yo tenía una resolución que es inapelable según el código. Con un mero escrito, no entiendo cómo se revocó la resolución que había dado. Se argumentó que era para no revictimizar a la víctima, lo cual considero correcto, pero eso no debería impedir que se permita el ejercicio de la defensa», declaró Carreira ante la prensa.

La abogada señaló que solicitó ser notificada de todas las medidas de prueba y estar presente en la audiencia, ya sea de manera presencial o mediante un pliego de preguntas.

Según Carreira, fue notificada del día y la hora de la audiencia, pero no se le permitió participar ni formular preguntas, lo que considera una violación al derecho constitucional de su cliente a una defensa adecuada.

«Me parece correcto que no se revictimice a la víctima, pero creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer sin revictimizarla. No estoy diciendo que Fabiola sea una víctima, eso se considera, pero se deberían permitir preguntas de la defensa para que mi cliente pueda ejercer su derecho«, sostuvo Carreira.

Además, Carreira cuestionó el hecho de que Yañez haya dado recientemente una declaración pública extensa sin que se considere revictimizante. «Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponiéndolo públicamente y ante toda la sociedad, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?», se preguntó la abogada, refiriéndose a una reciente entrevista que Yañez concedió a un medio de comunicación.

Carreira adelantó que no descarta pedir la nulidad de la declaración de Yañez, basándose en la falta de participación de la defensa durante la misma. «Cuando solicite que Fernández declare, no habrá ningún inconveniente. Voy a hacer todos los actos que correspondan, pero lo que me molesta mucho es que se podrían haber tomado otras medidas para realizar esta audiencia«, enfatizó.

La abogada también dejó constancia de que no se le permitió dejar un pliego de preguntas ni hacer interrogatorios a través de una persona interpuesta, lo que considera una limitación indebida a su rol como defensora. «Hay muchas formas de tomar ciertas audiencias, y tampoco se me permitió eso», agregó.

Consultada sobre qué la motivó a tomar este caso, Carreira respondió que ha trabajado en numerosos casos de violencia de género y abuso. «Soy abogada, he tenido muchos casos de violencia de género, de abuso. A veces son víctimas mujeres, a veces son víctimas niños, y a veces la víctima es el padre que está mal denunciado. Yo creo en lo que me dice mi cliente«, afirmó.

Carreira también señaló que el desarrollo del caso podría traer nuevas sorpresas. «Veremos cómo avanza el expediente. Se enteran ustedes antes que yo», dijo, en referencia a la cobertura mediática que ha rodeado este polémico proceso judicial.

La declaración de Yañez, que se está llevando a cabo en estos momentos, es parte de la investigación que surgió a raíz del escándalo de los seguros durante la gestión de Alberto Fernández, donde se encontraron elementos que sugieren la existencia de violencia de género en la residencia presidencial de Olivos.

El testimonio de Yañez podría ser clave para el avance de la causa, que podría derivar en la citación a indagatoria del expresidente.

Además, este rechazo de la participación de Carreira en la audiencia podría convertirse en un punto central de la estrategia de defensa de Fernández, quien podría argumentar que su derecho a una defensa plena fue comprometido. Mientras tanto, el proceso judicial continúa, con implicancias que podrían extenderse más allá de las fronteras judiciales.