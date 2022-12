La familia de Agustina Fernández, con Parra acusado del femicidio, aseguró: «Es importante contar con el apoyo de la sociedad»

Los abogados querellantes Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky y Damián Moreyra, el perito Eduardo Prueger, junto a la mamá y el papá de Agustina Fernández, recibieron a la prensa hoy para comunicar públicamente su postura frente a la audiencia de formulación de cargos contra Pablo Parra.

«Es muy importante contar con el apoyo de la sociedad que nos brinda la información», remarcaron.

Los querellantes señalaron que «lo importante que es que se mantenga el equipo de trabajo, es útil que se mantengan todas las labores. Son cuatro meses para llevar adelante la etapa de investigación, la elevación a juicio, y luego llevar a cabo el juicio por jurado».

«La justicia somos nosotros»

La primera frase que brindó la mamá de Agustina, Silvana Cappello fue «La justicia somos nosotros» .

«Cada cosa que pensé y sentí, nadie me dijo que no lo diga, siempre lo hice sin miedo. No podemos vivir con miedo, las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres. Hay un antes y un después en este caso. Quiero que la gente se sienta involucrada con esta causa» comentó Capello.

Además, hizo un pedido para la sociedad: «Que la gente no se olvide de Agustina«. Entre lágrimas, explicó: «esto recién empieza, yo me levanto solo por ella. Agustina y mi hija menor van a hacer que yo siga».

Manifestaciones se realizaron afuera de la conferencia de prensa. Foto: Florencia Salto.

«Mucha gente nos pidió que sigamos investigando»

El padre de Agustina, Mariano Fernández también estuvo presente en la conferencia de prensa y declaró que entre todas las líneas de investigación, la que más los convenció en relación a la evidencia fue la que incrimina al acusado Parra. Y remarcó que lo que más quieren es justicia.

«Mucha gente nos pidió que lo sigamos investigando a él«, explicó.

Ademas, felicitó y agradeció la labor realizada por parte de la brigada. «Fue espectacular en su trabajo, es muy importante para el caso», remarcó Fernández.

Agregó: «no hay palabras para Eduardo (Prueger), es admirable cómo trabaja y lo que hace». También subrayó la dedicación de los querellantes.

El padre de Agustina afirmó le habló directamente a la población: «toda la colaboración es importante.» Indicó que el imputado: «está detenido por todos nosotros y ustedes. Esto no puede volver a pasar en ningún lugar del país«.