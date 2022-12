Las sospechas de la madre de Agustina sobre Parra por el femicidio en Cipolletti

Silvana Capello, la madre de la joven Agustina Fernández, desde el comienzo de la investigación manifestó sus sospechas respecto de Pablo Parra, al hombre que encontró a su hija el pasado 2 de julio. Desde entonces la justicia rionegrina se encargó de analizar las pruebas que obtuvieron de la escena del crimen. Esta madrugada la causa dio un giro esperado por la sociedad cipoleña.

Esta madrugada se realizaron una serie de allanamientos en Cipolletti por el crimen de Agustina Fernández. La justicia logró reunir pruebas que dieron un giro a la investigación.

Durante casi seis meses la Fiscalía trabajó discretamente para reunir pruebas contundentes que aportaran a la investigación.

Silvana Capello, madre de Agustina Fernández indicó en varias ocasiones que tenía sospechas acerca de él joven que encontró a Agustina. Incluso, manifestó que cuando Agustina estuvo internada en Cipolletti, Parra se acercó al hospital junto a sus padres a hablar con ella, pero no los recibió.

En las últimas declaraciones, en diálogo con RIO NEGRO, Cappello reclamó a la justicia «¿hasta cuándo van a jugar con la gente?». En reiteradas ocasiones solicitó que entregarán al culpable del crimen de su hija. «Entreguen al asesino o lo hará el pueblo», advirtió.

La madre de la joven exigió respuestas durante seis meses y toda la comunidad de Cipolletti la acompañó. Diferentes agrupaciones sociales y el colectivo feminista acompañaron en cada marcha a la madre de la joven.

En una conferencia de prensa que dio en agosto en el Complejo Cultural Cipolletti, manifestó “nosotros exigimos una respuesta, que no nos subestimen porque no vivimos en el medio del campo, y si tengo que acudir a nivel nacional lo voy hacer. Tengo la fuerza que ella me está dando, y que me mantiene de pie”.

En la conferencia también indicó «yo no quiero ningún piche – en referencia al identikit- no nos subestimen porque esto no va a quedar acá. Yo como madre desde el momento cero pensé que acá hay más personas culpables. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, cómo preservar la escena”.

“Acá hay más de una persona involucrada y son cómplices de lo que quieren tapar. A Agustina la atacaron salvajemente y a ella sólo le robaron un celular», manifestó.

Según informaron desde el ministerio público fiscal, un ADN en una prenda de vestir fue el puntapié, pero hay otros indicios. Los detalles «finos» se conocerán en la formulación de cargos contra Pablo Parra. Se hará entre hoy y mañana.