Impactante vuelco en la causa por presuntos abusos en el Jardín 31 de Neuquén

El Tribunal de Impugnación aceptó que vayan a juicio oral tres de los 24 casos de presuntos abusos sexuales de los que está acusado el docente de música del jardín 31 de Neuquén.

La decisión, tomada este martes pasado el mediodía, sorprendió a la fiscalía de Delitos Sexuales que encabeza Maximiliano Breide Obeid y a los querellantes que representan a padres y madres de las víctimas. En cambio, está en sintonía con lo que venía reclamando el abogado defensor Gustavo Palmieri.

Los jueces del Tribunal de Impugnación Richard Trincheri, Federico Sommer y la jueza Florencia Martini autorizaron que el juicio por jurado se realice con solamente tres víctimas, que son las que declararon en cámara Gesell y aportaron elementos que podrían sostener la acusación contra el docente.

Impugnación ante el Tribunal Superior

El fiscal jefe Breide Obeid dijo que impugnará la decisión ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Lo mismo harán las y los representantes legales de las familias.

«Que no haya testimonio no significa que no hay relato», dijo Breide Obeid a diario RÍO NEGRO. «Son niños muy chicos, pero cuando no se cuenta con el testimonio de la víctima, se puede construir el caso desde otro lugar», agregó.

«Tenemos las declaraciones de los padres, de asistentes sociales, de psicólogos», se explayó.

«Prueba de baja calidad»

Por su parte el abogado Palmieri celebró que «se haya puesto un límite estricto, riguroso, y se haya impedido que llegue a juicio por jurados un caso con muy baja calidad de prueba».

«Nuestro planteo -continuó- es que sobre 24 casos no se podía disponer apertura a juicio de 21 de ellos, porque no había relato en cámara Gesell. Y la prueba era relato de los padres, testimonios de oídas de muy baja calidad».

«No se puede sostener una apertura a juicio sin evidencia independiente. Como esa evidencia independiente no existía, el Tribunal dijo que estos 21 casos no pueden llegar a juicio», agregó.

Palmieri destacó que «empezaron con más de 100 denuncias, pero una jueza las redujo a 24, y ahora un Tribunal deja solo 3. El docente está con prisión preventiva desde hace un año y medio por 3 denuncias que tiene prueba de refutación. No pueden pretender que continúe privado de la libertad».

La prisión preventiva

La prisión preventiva debe ser revisada el 5 de enero. Ese día se discutirá si continúa detenido o recupera la libertad.

Respecto de la situación de los 21 casos que el Tribunal de Impugnación no admitió que vayan a juicio por jurados, el fiscal jefe Breide Obeid dijo que «quedaron en un limbo, no hubo sobreseimientos».

Palmieri por su parte dijo que «corresponde el sobreseimiento. El Tribunal dejó como hipótesis que si la fiscalía reúne más pruebas en el futuro, se verá».