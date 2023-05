Importante suba en los honorarios que el contribuyente debe pagar al fiscal de Estado de Neuquén

Los contribuyentes de Neuquén enfrentan cada vez más obstáculos para cumplir con sus obligaciones tributarias, debido a diversas razones. Cada año, la provincia inicia en promedio diez mil acciones (hubo picos de 15.000) conocidas como apremios para cobrar las deudas por vía judicial. El abogado del Estado es Raúl Gaitán, quien percibe honorarios por esa tarea. Y este mes le otorgaron un incremento importante, que deberán afrontar de su bolsillo los mismos contribuyentes.

Río Negro publicó, el 7 de mayo pasado, una radiografía de la fiscalía de Estado, el organismo que hace 28 años encabeza Raúl Gaitán. Se desconoce cuánto gana, si paga Impuesto a las Ganancias, cuántos abogados trabajan a su servicio y si distribuye los honorarios entre ellos y con qué criterio. A su pedido, ya que no accedió a una entrevista, se le enviaron estas y otras preguntas por escrito que prometió responder a más tardar el martes 9. Todavía no lo hizo.

La publicación no despertó ninguna reacción en ambientes políticos, ni siquiera algún legislador presentó un pedido de informes, ese placebo con el que fingen preocupación. Así, continúa en la oscuridad esa masa de dinero que se maneja lejos de la vista ciudadana.

Hasta el gobernador electo Rolando Figueroa, esquivó definiciones cuando este medio se lo preguntó en una entrevista: «Es un tema en el que no me he metido. Tenemos que ver cómo funcionó, cómo está, cómo se hacen los juicios. Hay que ver», respondió.

Con poder y contactos

Gaitán es un hombre poderoso, que ha construido una sólida red de contactos en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Municipalidad de Neuquén, el Colegio de Abogados, entre otros ámbitos donde ejerce fuerte influencia y ubicó funcionarios que le responden.

Además su segundo en la fiscalía, Alejo Bolan Reina, es hijo de Zulma Reina, quien fue electa legisladora provincial por el partido Comunidad, de Rolando Figueroa.

Su hermano Facundo Gaitán fue funcionario de Jorge Sapag y ahora preside la Cooperativa Eléctrica de Plottier, que quedó en el foco de la fiscalía de Delitos Ambientales por el caso de los transformadores con el contaminante PCB. La intendenta de la ciudad es Gloria Ruiz, electa vicegobernadora de Figueroa. Amagó con presentarse como querellante en la investigación, pero como mucho sólo será amiga del tribunal.

El efecto mariposa

En la radiografía publicada el 7 de mayo se consignó que sólo por los apremios, el fiscal de Estado tenía una fuente potencial de honorarios de mil millones de pesos al año. Ese número quedó desactualizado. Ahora es mucho más grande.

El 19 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia informó de manera oficial sobre el incremento del valor «jus», la unidad de medida arancelaria que representa el 1% del sueldo de juez de primera instancia.

El aumento se debió a que la Legislatura sancionó la ley 3375, que fija los nuevos salarios para el Poder Judicial de Neuquén.

Desde el 1 de mayo el jus cotiza a 13.146,32 pesos, un 34% más que cuando se publicó el informe de Río Negro. Esto ejerce un efecto mariposa sobre los honorarios de Gaitán.

Cómo se calculan los honorarios

Como se explicó en aquella ocasión, en los apremios que inicia la fiscalía de Estado para cobrar a morosos de la provincia, cualquiera sea el monto de inicio de la demanda (que en la inmensa mayoría, no superan los 50.000 pesos), hay un honorario mínimo que abona el contribuyente que es de 7 jus, y que van al bolsillo del abogado.

A los 7 jus se le adiciona el 40% si además de apoderado, el profesional es patrocinante (las fuentes consultadas dijeron que el apoderado varía, pero el patrocinante sería siempre Gaitán).

Por lo tanto, por cada juicio, cualquiera sea el monto, desde el 1 de mayo se regula un mínimo de 128.831,58 pesos de honorarios. Esa la cifra se la paga el vecino a Gaitán; el capital e intereses por la deuda que originó el juicio los percibe el organismo pertinente.

Habrá más ajustes

Estos valores tendrán más ajustes en lo que resta del año. En agosto y en noviembre serán «igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC)» del respectivo mes anterior. El texto de la ley aprobada dice: «el índice a aplicar será conformado por la selección mensual entre el IPC —Nacional—, el IPC —Región Patagonia—, ambos elaborados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y el IPC de la provincia del Neuquén elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos».

Contempla además que «en abril, julio y octubre de 2023 y enero de 2024 (finalización de trimestre), se actualizará el porcentaje otorgado (…) con la evolución del IPC de los meses restantes, calculados en cada caso sobre los salarios devengados al último día del mes inmediato anterior».

De esta manera, los honorarios seguirán el alza del IPC, para preocupación de quienes pierdan los apremios. Si el Estado no puede hacerse del dinero fresco, embarga bienes del deudor y los remata.

Proyectos para modificarlo

Los proyectos para modificar la percepción de honorarios del fiscal del Estado siempre fueron presentados por la oposición y corrieron la misma suerte: el archivo.

Desde el que firmaron los entonces legisladores provinciales Alicia Gillone, Raúl Radonich y Oscar Massei en 1996, siguiendo por el de Soledad Martínez y Paula Sánchez en 2009, hasta el más reciente de Lorena Parrilli que ingresó el año pasado, ninguno tuvo consenso para su tratamiento.