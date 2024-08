Imputada del homicidio de un poblador pidió cumplir la prisión preventiva en el penal de Bariloche por seguridad

“Me siento más segura donde estoy. Me ocupé que mis hijos estén bien en una casa. Yo necesito estar ahí (por el penal) no me sirve estar con domiciliaria, necesito estar segura”. “Sé que viole una ley y todo, pero humanamente no puedo más”, expresó, con la voz entrecortada por el llanto, Rosa Marianela Rubilar. La mujer está imputada por el homicidio cometido con ensañamiento, según la fiscalía, del poblador del paraje Los Repollos, Federico Rodríguez.

La fiscal jefa Betiana Cendón había informado al juez de garantías Ricardo Calcagno que había un acuerdo entre la fiscalía, la querella y la defensa para que la mujer cumpla en el penal 3 de Bariloche la prisión preventiva.

Por eso, al no haber controversia, Calcagno le dictó a Rubilar la prisión preventiva durante cuatro meses, que cumplirá en la unidad penitenciaria de esta ciudad. La audiencia se hizo este miércoles en el edificio del Poder Judicial de Bariloche de la calle John O´Connor al 20.

Cómo ocurrió el crimen del poblador según la fiscalía

Según la hipótesis fiscal, Rodríguez albergó en su domicilio del paraje Los Repollos, ubicado a menos de 30 kilómetros de El Bolsón, a Rubilar, con sus dos hijos y su pareja, porque no tenían donde vivir. El poblador vivía solo.

La fiscalía sostiene que entre el 1 y 3 de marzo pasado, la mujer y su pareja atacaron y golpearon con saña a Rodríguez. Después, lo arrojaron moribundo al arroyo Rincón y murió ahogado, de acuerdo al informe preliminar del médico forense. Pobladores hallaron el 3 de marzo el cadáver de la víctima, a unos 700 metros aguas arriba de su casa.

La acusación fiscal indica que la pareja de la mujer participó en el crimen. El hombre está internado en Salud Mental del hospital Ramón Carrillo de esta ciudad con custodia policial. En principio, no está en condiciones de afrontar un proceso penal, según dictaminó una psiquiátrica forense del Poder Judicial.

Por eso, el 5 de marzo pasado el juez admitió solo los cargos que la fiscalía formuló contra Rubilar por el homicidio cometido con ensañamiento de la víctima y le impusieron preventiva. Semanas después, Calcago dispuso que cumpla la prisión preventiva en un domicilio porque tenía a su cargo a sus dos hijos.

Tras 47 días de estar prófuga, la imputada Rosa Rubilar compareció este miércoles ante el juez de Bariloche. (foto gentileza prensa del Poder Judicial)

La fuga de Bariloche

Pero el 3 de julio pasado, la mujer rompió la tobillera electrónica que se le había colocado para controlar que cumpla la domiciliaria, y se fugó, recordó Cendón este miércoles en la audiencia.

Dijo que la detuvieron el 19 de agosto, a las 13.40, en un control de rutina en una ruta nacional, cerca de Río Gallegos, en Santa Cruz. Tras la notificación de la justicia santacruceña, Cendón, solicitó la extradición de la mujer. Una jueza de esa provincia habilitó la extradición la semana pasada. Por eso, una comisión policial fue a buscarla y este miércoles la imputada compareció ante Calcagno, que había decretado su rebeldía y ordenado su captura.

Como primera medida, Calcagno dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura contra la acusada. Cendón, el abogado Raúl Ochoa, que representa a la querella, y la defensora oficial informaron al juez que había un acuerdo para que la mujer cumpla la prisión preventiva en el penal local .

La fiscal jefa dijo que se trata de una causa “de extrema complejidad” y recordó que el 4 de julio pasado, Calcagno autorizó una prórroga de cuatro meses al plazo de investigación preparatoria. Explicó que aún faltan pericias científicas y psiquiátricas, estudios de ADN y otras pruebas.

Por eso, pidió la preventiva para la acusada por cuatro meses. La fundó en el riesgo de fuga y la falta de arraigo en Bariloche.

Cendón indicó que si las medidas de prueba se finalizan antes de los cuatro meses, se avanzará con la próxima etapa del proceso penal. Aclaró que la preventiva también se puede modificar. El abogado por la querella adhirió al planteo de la fiscal. La defensa también.

La imputada Rosa Rubilar ( a la izquierda) dio su versión de la fuga ante el juez. (foto gentileza)

"Soy consciente de que rompí una ley"

“Soy consciente de que es una ley que yo rompí y para mi humanamente es estar viva”, expresó llorando la imputada.

“Hace cuatro años que no tengo vida”, sostuvo. Y afirmó que ella buscó la detención. “Yo me bajé en la Caminera (en Santa Cruz), yo di mis datos, yo dije que estaba sin documentación. De hecho si hubiera querido fugarme en estos momentos estaría en Chile, con otros documentos. Lo que yo busqué es mi seguridad”, sostuvo, afligida.

«Decidí estar donde me encuentro ahora», aseguró. Dijo ante el juez que en Rio Gallegos «pudo dormir» por seis días. Y relató que hace cuatro años que no podía dormir. «Anoche igual pude dormir y me siento más segura donde estoy», afirmó.

«Me ocupe que mis hijos este bien en una casa, que tengan el estudio y la abuela. Yo necesito estar ahí hasta que todo esto continúe; no me sirve estar con domiciliaria, necesito estar segura donde estoy», enfatizó la mujer.