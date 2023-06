Juan Darthés rompió el silencio tras ser absuelto de la causa por abuso a Thelma Fardín: «No tiene sentido»

A más casi cinco años de la denuncia pública por abuso sexual, Juan Darthés rompió el silencio. Lo hizo a través de un video compartido en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando. La semana pasada la Justicia de Brasil ratificó su absolución de la causa impulsada por Thelma Fardín.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes«, comenzó diciendo el actor.

En la filmación, Darthés solo se quiso limitar a agradecer a sus familiares, allegados y aquellos que lo apoyaron durante el juicio. “La Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos…Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Sobre el final del video, Darthés agregó un comunicado escrito que decía: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

A mediados de mayo, la Justicia de Brasil absolvió en primera instancia al artista por una denuncia iniciada de oficio a raíz los hechos que sucedieron el 17 de mayo de 2009, durante la gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. Pero tanto la fiscalía como la defensa hicieron planteos contra esa sentencia.

En ese contexto, la fiscalía planteó un error material y una “omisión” en la sentencia diciendo que el fallo no había analizado los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos) porque el hecho estaba prescrito, según la fecha del momento de los hechos. La defensa también se quejó, pero diciendo que se debió haber dictado la absolución porque en ningún momento se configuró violencia física.

Juan Darthés rompió el silencio: qué dijo Fernando Burlando, abogado del actor

El video del descargo de Juan Darthés fue publicado en las redes sociales de Fernando Burlando. Junto a la grabación en cuestión, el abogado le dedicó unas palabras de apoyo al actor.

“Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se para vos fue un tormento”, reveló.

Por último, señaló que al proceso legal le «falta un paso más» y aseguró que «la verdad resiste». «¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”, añadió.