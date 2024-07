«Juez Greca, investigue como tiene que hacerlo»: el reclamo de los padres del soldado muerto en Zapala

«Con todas las pruebas que el juez (Hugo) Greca tiene en su escritorio, que dan cuenta de que se trató de un homicidio agravado por el uso de armas de guerra, aún así intenta hacer valer una hipótesis absurda», afirmó este lunes Juan José Córdoba Salto, padre de Pablo, el soldado voluntario de 21 años de cuyo asesinato en Zapala se cumplieron 13 meses.

Como parte del discurso que pronunció al término de la marcha para pedir justicia, Juan José criticó la hipótesis preferida del juez, y que dejó plasmada en un escrito de 80 páginas.

«Dice que Pablo se disparó con el fusil debajo del mentón en posición de sentado, y no solamente que no cayó hacia atrás por semejante disparo que sale a 800 metros por segundo, ese golpe no lo tiró para atrás, sino que quedó sentado, y entre 2 y 5 minutos después se disparó en la sien con el mismo fusil, con la particularidad que esta vez no fue apoyado, porque hay una distancia importante según muestran las imágenes».

«Posterior a ese segundo disparo, Pablo tuvo que haber tomado su fusil y se lo colocó encima de su cuerpo. Esto no lo puede creer absolutamente nadie, pero el juez tiene esa hipótesis como válida», dijo Juan José.

El juez federal subrogante Hugo Greca, en un gesto de amateurismo sorprendente, intentó publicar su teoría en un sitio web oficial y de libre acceso, pero la Cámara Federal de Roca se lo impidió porque -dijo- «podría poner en riesgo la investigación en curso por su sensible y revelador contenido». La ex fiscal del caso, Karina Martínez Stagnaro, y el querellante Maximiliano Orpianessi, presentaron sendos recursos para evitar que ese escrito se hiciera público. Allí figuran resultados de pericias, nombres de sospechosos y líneas de trabajo que no están cerradas.

Jorge Caliani viajó de Neuquén a Zapala, en solidaridad con la familia Córdoba. (Gentileza)

De la pacífica marcha participaron Jorge Caliani, padre del periodista Juan Caliani, asesinado en Neuquén hace tres meses, y la madre de Pablo, Natalia Uribe. El recorrido terminó frente al juzgado federal, donde se montó un desproporcionado operativo policial.

Las preguntas al magistrado

El único orador fue Juan José, suboficial principal del Ejército. En su discurso formuló una serie de preguntas.

«¿Es casualidad o ex profeso que usted juez haya venido al lugar 37 días después del hecho? ¿Es casualidad o complicidad que haya hablado con las autoridades del Ejército durante ese tiempo?»

«¿Es casualidad o complicidad que Gendarmería Nacional haya omitido responderle si el fusil de Pablo fue utilizado recientemente? ¿Es casualidad o intencional que hayan relevado al jefe de la guarnición? ¿Es casualidad o complicidad que los testigos hayan sido trasladados?»

También preguntó: «¿es casualidad o temor que luego que lo denunciamos no avanzó la causa, con tantas pruebas por cotejar, dicho esto por usted mismo?»

«Aquí en Zapala ya pasó esto del encubrimiento, hace 30 años, el mismo modus operandi, negar y encubrir», agregó, en referencia al asesinado del soldado Omar Carrasco en marzo de 1994.

«Señor juez, mueva el expediente, investigue como tiene que hacerlo, ¿o acaso ya no puede, ya se le cerraron todas las puertas de la mentira?», arremetió Juan José.

«Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia. Vivimos sumidos en el dolor, el sufrimiento, y encima soportando su desprecio a saber la verdad siendo totalmente parcial. Nuestras almas y cuerpos están curtidos No vamos a parar hasta llegar a la verdad», concluyó.