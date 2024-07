La familia del soldado asesinado en Zapala organiza un festival solidario

«Pablo fue muy solidario, era muy compañero, siempre estaba dispuesto a ayudar. Resaltar esos valores me pareció importante, por eso organizamos el festival solidario», dice Natalia Uribe, la mamá del soldado Pablo Córdoba, asesinado en Zapala el 1 de junio del 2023 mientras cumplía guardia.

«Cuesta mucho hacer un festival que implique un festejo, pero lo hacemos en un acto de transformación del dolor y reflejar lo que era Pablo», agrega.

El festival, otra forma de reclamar justicia, se realizará este sábado de 15 a 20.30 en el Centro Cultural Claudia Falcone, ubicado en Ibarrolaza y 9 de Julio de Zapala. Se inscribieron artesanos, feriantes, artistas y Heber Hernández expondrá una galería de cuadros.

La familia tuvo que enfrentar varios contratiempos para la organización. «Pensé que lo que menos me iba a costar era encontrar el lugar, y fue lo que más problemas tuvimos hasta que la gente del Centro Cultural se ofreció», cuenta Natalia.

La actitud de la municipalidad

La municipalidad, en la que habían depositado algunas expectativas, no colaboró. «No nos prestaron el salón, entre Deportes y Cultura no nos ofrecieron nada, y el intendente no nos atendió nunca. Además hicieron una convocatoria para el mismo fin de semana para todos los feriantes. Me pareció desleal». Es Carlos Koopmann, del Movimiento Popular Neuquino. Tampoco asistió al masivo acto del 1 de junio, cuando se cumplió un año del crimen y la mayoría de los partidos políticos envió representantes.

De todos modos, agrega Natalia, «los artistas dijeron que van a participar así que no lo vamos a suspender. Todos nos van a regalar su tiempo, su arte, sin dinero de por medio. Igual que la gente del sonido, se pierden ese día de trabajo para colaborar con nosotros».

Habrá sorteo de artículos donados por comercios locales.

Los productos no perecederos serán enviados a un comedor «o a alguna familia que los necesite. Queremos que se sepa el destino, pero sin afectar la dignidad de quienes lo reciben».

Los artistas y grupos que van a participar son Thomas Hernández; Dany Mansilla Folk Rock; Bachata af Company; Los Charritos Tropicales; Herederos del Don Bosco; Ema Lihuen; El Salteño; Nair Farfan; Prometheo; Dúo folclórico Darío Llanqueleo y Rocío Salazar; Sol de Frente y Mariachi Sur.