La oposición busca suspender las elecciones de CALF con un amparo

La lista Verde de Calf presentó ayer un amparo en contra del Consejo de Administración de CALF para lograr más tiempo y reunir los casi 1000 avales certificados que requieren para participar de las elecciones de renovación de consejeros el 21 de enero. Pidieron la suspensión de los comicios, que se puedan presentar los avales sin certificar y una nueva fecha para que los socios voten delegados.

La presentación la realizó una de las promotoras de la lista Verda «Voz y Voto», Marcela Abarzúa, en la que señaló que el 5 de enero la consejera Yenny Fonfach y el secretario institucional Rodolfo García les notificaron que debían presentar avales certificados en un 1% del padrón con los socios activos.

Destacaron que el 8 les entregaron padrón definitivo y que con el plazo de presentación de listas establecido para el 10 «sólo hubo 3 días hábiles para notificar en la escribanía». En el escrito la lista Verde argumentó que «se proscribe a quienes no estén en condiciones económicas de afrontar el gasto» de casi 1.000 certificaciones, en tanto indicaron que al menos se requerían 1.8 millón de pesos para completar ese trámite.

La lista opositora criticó la medida por discriminatoria y aseguró que se buscaba proscribir la participación de los asociados.

Aseguraron que no había otra vía legal más que un amparo para aplazar el proceso de elecciones y a fin de «elegir y ser elegidos sin proscripción ni discriminación, debido al plazo exiguo, se prorrogue el plazo» de entrega de avales y se fije un nuevo día de elección. Plantearon que se exima a los socios de la certificación de los avales.

En la presentación judicial, pidieron que se habilite la feria para tratar el recurso.»Por la urgencia y la gravedad, no hay otra medida», plantearon en el escrito.

El plazo de presentación de listas con los 92 titulares y suplentes expiró anoche. La presentación debía contar con los avales certificados del 1% del padrón, en tanto el provisorio superaba los 93.000 socios habilitados para el proceso eleccionario (sin deudas con la cooperativa).

Hasta ayer fueron infructuosos los intentos de conocer a quiénes presentará la lista Celeste y Blanca como candidatos y candidatas a la renovación de los 4 puestos de consejeros que finalizan sus mandatos, de total de 12 integrantes del Consejo de Administración. Los consejeros que finalizan la gestión son Carlos Ciapponi, Manuel Cuesta (actual secretario del Consejo), Gustavo Ancafil y Gabriel Reyes, además del síndico titular Leonardo Ferreira y del síndico suplente.

Las listas de delegados (92 titulares y 92 suplentes) deben tener un 50% de mujeres y las candidaturas al Consejo (4 titulares y 4 suplentes) también tienen que incluir consejeras en equidad de representación.

La asamblea del 17 de diciembre, que convalidó las reformas en el estatuto y estableció el requisito de los avales certificados, fue impugnada ante el INAES por asociados críticos a la conducción de CALF, quienes luego en un comunicado, como lista Magenta, aseguraron que no se presentaron por no poseer los recursos económicos para certificar ante escribano los casi mil avales y a su vez por rechazar los cambios en el estatuto por entender que contrariaron los principios del cooperativismo.

No se conoció que el INAES hubiera dado curso al planteo Magenta.