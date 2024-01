Se publicó la ordenanza recaudatoria de CALF y en febrero se agregarían los nuevos ítems

La municipalidad publicó esta semana la ordenanza que autorizó agregar el cobro de otras tasas en la boleta con el suministro de luz en 2.024. La decisión política de sumar otros ítems al de la luz fue convalidada en la sesión del 30 de noviembre del Concejo Deliberante, pero hasta la semana pasada había total hermetismo sobre la aplicación de la medida. Hay avances para la implementación del cobro, se informó.

Tras la polémica sesión por el tarifazo y reclamos de usuarios y socios, la única medida judicial que sigue su curso es un planteo de un grupo de autoconvocados que exige a la Cooperativa que se abstenga de incorporar a la boleta de luz otros conceptos ajenos al consumo energético, con base en el derecho de los consumidores a pagar el servicio sin adicionales.

Tras la feria se conocerá qué medida adoptará el juez (civil 3) que admitió intervenir en la causa. La ordenanza 14.645 fue publicada en el boletín del 8 de enero. La 14.646 (con el aumento de sueldo del intendente Mariano Gaido), ya fue publicada en diciembre, igual que la creación de la ecotasa, en simultáneo con la promulgación de la nomra que estableció que la deuda de CALF con Cammesa se pagará en cuotas por 8 años, en la boleta de luz.,

La conducción de Calf dijo que no tenían indicaciones del Ejecutivo municipal para avanzar con el cobro de la ecotasa (3114 pesos) y la deuda con Cammesa (2.076 pesos para los socios residenciales) más la tasa del EPAS incorporadas en la factura y por eso en febrero, la facturación no incluirá los nuevos ítems autorizados.

Desde la comuna, se aclaró que Marcelo Severini (presidente del Consejo) y Juan Martín Hurtado (secretario de Gobierno del municipio) trabajan en una modalidad de cobro a través para que todos los agregados en la boleta, se puedan pagar por separado. «Se está estructurando el trazo fino de la implementación del acuerdo, con códigos de barra independientes, troqueles u otra modalidad mediante la cual se pueda pagar cada concepto en forma indistinta» dijo el secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky.

Consultado si el usuario pagase solo el consumo y reniega del pago del «traslado del CAN» o la cuota por la deuda con Cammesa, Schpoliansky aclaró que «la tasa es una obligación tributaria, el contribuyente está obligado a pagarla, el municipio reclamará si se genera la deuda, y en el caso de la cuota que se cobra por Cammesa, la intimación será resorte de CALF», dijo.

Agregó que Severini y Hurtado definían los detalles y cuándo comenzará el nuevo modo de facturación.

El cobro de adicionales será después de la renovación de la conducción cooperativa

La implementación del tarifazo se produce en medio de un proceso electoral en CALF. A la medianoche vencían los plazos para la presentación de listas de delegados para renovar un tercio de la conducción cooperativa el 21 de enero. El mayor escollo era la certificación de avales, unos 900, que debían acompañar las listas de los 92 titulares y suplentes para la constitución de la asamblea. Solo habían retirado planillas la lista Celeste y Blanca (oficialista) y la lista Verde.

La lista Magenta circuló un extenso comunicado en el que dio cuenta de la imposibilidad económica de acceder a los requisitos establecidos en el estatuto reformulado y convalidado el 17 de diciembre pasado.