Lo condenaron por almacenar 79 videos y 20 fotos de abuso sexual infantil en su celular en Cinco Saltos

La investigación incluyó un procedimiento en la vivienda del acusado y un análisis forense del dispositivo móvil. Foto Ilustrativa.

Un hombre de Cinco Saltos fue condenado a cinco meses y diez días de prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil. La investigación comenzó con un reporte internacional que alertó sobre un video subido a una cuenta de Google y avanzó con un allanamiento y pericias al celular del acusado, donde se hallaron 79 videos y 20 fotografías.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el imputado admitió su participación durante la audiencia. El juez Guillermo Baquero Lazcano dictó la pena solicitada por la fiscalía y la sentencia quedó firme de inmediato, luego de que las partes renunciaran a los plazos procesales.

La investigación comenzó con un reporte internacional

En la audiencia de formulación de cargos, realizada en octubre de 2025, la fiscal Judith Saccomandi explicó que Google detectó que desde la cuenta del acusado se había subido a la nube un video con contenido ilícito. El hallazgo fue comunicado al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que emitió el reporte inicial.

Con esos datos, la fiscalía rastreó la conexión y la línea telefónica asociadas al sospechoso. Luego, una jueza de Garantías autorizó un allanamiento en su vivienda. Durante el procedimiento, realizado por la Brigada de Investigaciones, se secuestró el teléfono para un análisis informático.

La extracción de datos estuvo a cargo del área forense de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel), del Ministerio Público. Los peritos encontraron 79 videos y 20 fotografías con material de abuso sexual de personas de entre 13 y 18 años. Según la acusación, los archivos permanecieron almacenados en el dispositivo durante varios meses.

La fiscalía pidió prisión efectiva

La fiscal atribuyó al acusado el delito de “tenencia de material de abuso sexual infantil”, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 128, segundo párrafo, 45 y 55 del Código Penal. Como evidencia, presentó el reporte internacional, los informes de las pericias informáticas y el acta del procedimiento policial.

Saccomandi señaló que hasta el momento no se había logrado identificar a las víctimas. También informó que el acusado tenía antecedentes penales computables y solicitó una pena de cinco meses y diez días de prisión efectiva.

Durante la audiencia, el hombre reconoció su participación en los hechos. Su defensor oficial, Sebastián Nolivo, no objetó el relato ni la calificación legal propuesta. La defensora de menores Alicia Merino, en representación de las víctimas menores de edad, manifestó su conformidad con el proceso.

La sentencia quedó firme en la audiencia

El juez Baquero Lazcano condenó al acusado a la pena solicitada. La resolución adquirió firmeza inmediata debido a la renuncia de los plazos procesales.

Además, se resolvieron las costas del proceso, la declaración de reincidencia y la destrucción del material secuestrado. La causa se formalizó en octubre de 2025, luego de que el reporte internacional y las pericias al teléfono permitieran reunir la evidencia presentada ante la Justicia.