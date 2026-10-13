Propofol: la anestesióloga Leclercq rompió el silencio tras quedar involucrada en la causa

Chantal “Tati” Leclercq, la anestesióloga que quedó involucrada en la investigación por el presunto desvío de anestésicos hospitalarios para consumo recreativo, publicó por primera vez un descargo público desde que su nombre apareció en la causa. En un extenso texto en Instagram, describió el impacto personal de los últimos seis meses y cuestionó las versiones que circularon sobre ella.

Habló la anestesióloga investigada por el desvío de propofol

“Este año pasé días enteros con psicólogos, psiquiatras y abogados”, escribió. También relató que perdió amistades, se refugió en la escritura y el yoga y buscó apoyo en sus seres queridos. “Me negué a aceptar que el peor relato que alguien hubiera construido sobre mí fuera también el último”, sostuvo.

La joven cerró su publicación con una ironía sobre las acusaciones: “Pero, de la nada, la peligrosa era yo. Qué risa”. El posteo, acompañado de fotografías con amigos y familiares, se viralizó y luego su perfil pasó a ser privado.

Según detalló La Nación, Leclercq era residente de tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. En abril, la Justicia la imputó y realizó un allanamiento en su domicilio. Los investigadores la señalaron como un posible nexo entre Alejandro Zalazar, fallecido el 20 de febrero en su departamento de Palermo, y Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, vinculados al servicio de Anestesiología del Hospital Italiano.

La muerte de Zalazar, atribuida inicialmente a una sobredosis de propofol y fentanilo, abrió una investigación sobre el origen de esas sustancias, de uso hospitalario. El expediente busca determinar cómo los medicamentos salieron del circuito médico y quiénes participaron de su presunta distribución.

La causa por el posible desvío de anestésicos continúa sin una calificación definitiva, mientras la muerte del joven sigue bajo investigación como averiguación de muerte dudosa.