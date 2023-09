Masacre de Patagones: a 19 años, cómo fue el crimen y qué pasó con Junior

Cada 28 de septiembre, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Islas Malvinas de Carmen Patagones recuerda a las víctimas de la «Masacre de Patagones», un trágico episodio que ocurrió hace 19 años. De qué se trata esta fecha de conmemoración y reflexión, que terminó con los asesinatos de tres estudiantes y con Rafael Juniors Solich, como autor de los homicidios.

La Masacre de Patagones tuvo lugar en 2004 cuando un estudiante de 15 años, conocido como «Junior», abrió fuego en su aula utilizando una pistola que pertenecía a su padre, quien trabajaba en la Prefectura Naval Argentina. El trágico incidente resultó en la muerte de tres de sus compañeros de clase y dejó a otros cinco heridos.

Las víctimas mortales de este acto fueron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. Los heridos en el tiroteo fueron Natalia Salomón, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola, Rodrigo Torres y Pablo Saldías Kloster.

El ataque ocurrió el 28 de septiembre de 2004 a las 7:35 de la mañana, cuando «Junior» ingresó a la escuela con una pistola Browning 9 milímetros que había tomado de la casa de su padre, quien era agente de la Prefectura Naval. Los estudiantes de primer año del ciclo Polimodal de la Escuela de Enseñanza Media N° 2 Islas Malvinas estaban en el aula esperando al profesor de Historia.

Tras el tiroteo, la justicia declaró a «Junior» inimputable, ya que tenía 15 años en ese momento y, según la legislación, si hubiera tenido 16 años, habría sido juzgado y condenado por sus acciones. La jueza de Menores en turno en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, Alicia Georgina Ramallo, determinó su inimputabilidad, eximiéndolo de culpa y cargo.

A día de hoy, Rafael Juniors Solich, como se le conoce oficialmente, tiene 34 años y es padre de un hijo, fruto de una relación que comenzó durante su internación. Su vida se desarrolla en una clínica neuropsiquiátrica, donde recibe tratamiento y cuenta con el apoyo de su madre, Ester Pangue Mancilla. Juniors espera ser dado de alta, pero esta posibilidad parece estar lejos de concretarse.

Cómo pasa sus días Juniors, entre internaciones y el recuerdo de la Masacre de Patagones. Foto Archivo.

Tras el tiroteo en la escuela, Juniors pasó tres meses en una base de Prefectura en Ingeniero White y luego fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada, un centro de detención de máxima seguridad para adolescentes. Durante su tiempo allí, enfrentó varios conflictos y llegó a autolesionarse, lo que resultó en su derivación al neuropsiquiátrico Santa Clara, en el partido de San Martín.

Durante años, se le realizaron diversos estudios para comprender las razones detrás de su terrible acto, y aunque hubo informes que sugirieron que padecía esquizofrenia, su salud mental fue objeto de controversia.

En 2007, la jueza Ramallo le otorgó a Juniors un régimen de salidas, supervisado por un asistente terapéutico. Durante estas salidas, visitaba a sus padres en Punta Lara, donde caminaba por la playa, estudiaba filosofía, tomaba clases de inglés e incluso jugaba al fútbol con vecinos que desconocían su pasado.

Cuando cumplió 21 años en 2009, su caso pasó a depender del Juzgado de Familia N° 4 de La Plata. Un año después, fue trasladado a la Clínica San Juan de La Plata, donde aún recibe tratamiento psiquiátrico.

A pesar de tener un amplio régimen de salidas, Juniors no no logró reintegrarse a la sociedad. No completó su educación secundaria ni encontró empleo formal. Su situación sigue rodeada de misterio, ya que no se ha emitido un pronunciamiento claro sobre su posible alta y reinserción en la sociedad.