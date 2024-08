«Me puso el arma en el pecho»: el antecedente del femicidio de Gisela por el que la fiscalía de Neuquén nunca acusó

Gisela Fuentes denunció por violencia de género a Roberto Figueroa, su expareja, en 2021. Su hija Ivana lo recuerda bien. Aquel 26 de noviembre hacía calor. Estaba con su mamá y un amigo de ella. Los «comían los mosquitos» y entraron a la casa. Se sirvieron una cerveza. Cuando vieron que se movía la manija pensaban que era la perra que quería entrar. Era él forzando la puerta: «la reventó a patadas».

En su declaración de ayer ante el jurado popular, Ivana explicó que Figueroa ingresó a la vivienda de Centenario y comenzó a disparar «cerca de todos nosotros, porque mi casa no es tan grande». Antes tiró la mesa. «Quería matar a mi mamá y al hombre», afirmó la joven de 22 años. De hecho pensó que lo había logrado porque Gisela se desmayó. «Me tiré arriba de ella», aseguró.

«(Figueroa) me puso el arma en el pecho y me dijo que no me metiera, y se fue enseguida», agregó Ivana. Salió y le rompió todos los vidrios del auto al amigo de su mamá.

«¿Cuántos disparos hizo?», le preguntó el fiscal jefe Agustín García. Ivana le contestó que alrededor de seis, que golpearon el ventiluz de la cocina, la pared, abajo de la mesada («levantó el cerámico») y en un espejo que estaba al lado de la puerta del baño.

Contó que luego de hacer la denuncia su mamá estuvo con custodia policial y recibió un botón antipánico. A Figueroa le colocaron una tobillera electrónica. Le retiraron el dispositivo cuando Gisela ratificó que él no se había acercado más a molestarla. La mujer comenzó a ir al Centro Ayuntun en Centenario que trabaja con víctimas de violencia de género.

La fiscalía no le formuló cargos a Figueroa. Inició una investigación por abuso de armas, pero Carolina Mauri, la funcionaria a cargo, consideró que no reunía la prueba suficiente para hacerlo. También indicó que se había extraviado evidencia, que finalmente se supo estaba en otra área del ministerio público.

En el informe que presentó la fiscal sobre su intervención no consignó la declaración de Ivana.

Dos años después, Figueroa está siendo juzgado por el femicidio de Gisela. Ocurrió en la misma casa y usó un arma de fuego.