«No me olvido de Ciro Pertossi sonriéndome», relató la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa

Una de las testigos claves en el juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter y volvió a apuntar contra los rugbiers. Tal como lo hizo en la cuarta audiencia, la adolescente -en aquel entonces- que intentó reanimar al joven asesinado luego del ataque, relató lo que sintió al ver a los imputados por lo sucedido en aquella noche del 18 de enero del 2020.

Virginia Pérez Antonelli (20), con tan solo 17 años, fue quien se le acercó a Fernando para hacerle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). En las últimas horas, expresó en las redes sociales cómo recuerda la actitud de los acusados el día en que ella declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Dolores.

Yo no me olvido ni de Enzo Comelli blanqueando los ojos al ver que entraba otro testigo más, tampoco de Ciro Pertossi sonriéndome cuando termine de declarar y MENOS de Máximo Thomsen mirándome fijo mientras lloraba.

Cínicos y mentirosos, el discurso se repite… https://t.co/l8ha12hyXm — virshi (@VirgiiPerez) January 25, 2023

Sin dudas, las declaraciones de Pérez Antonelli conformaron uno de los relatos más fuertes que se escucharon entre los 23 testigos que pasaron por las 13 audiencias del juicio por el crimen de Fernando. Tampoco le tembló el pulso ni la voz cuando la defensa intentó presionarla.

Su testimonio ante el TOC fue realizado frente a los ocho acusados y luego de relatar lo sucedido fuera del boliche «Le Brique», desde la defensa de los rugbiers intentaron responsabilizarla por haber tenido influencia en el fallecimiento del joven al practicarle RCP.

En este sentido, lo que motivó la publicación de la joven fue el reposteo de una captura sobre la cuenta creada por los rugbiers, la cual utilizaban para defenderse y que fueron descubiertos por los agentes del Servicio Penitenciario.

Entre ellos se podría ver las publicaciones donde les dejaban en el box de preguntas de Instagram: «Todavía no creo que digan que se ríen, con solo verles la cara sabés por lo que están pasando ¡Mucha fuerza!».

A lo que ellos respondieron: «Nunca adjunto video, desde hace tiempo, pero realmente en esta ocasión lo considero necesario. ¿No vemos todos la tristeza y el dolor de esas ocho miradas, arrepentidas de lo sucedido esa trágica noche?».

Estos mensajes generaron indignación entre los usuarios, entre ellos, la misma Virginia Pérez Antonelli quien no se guardó nada y los criticó duramente, tratándolos de «cínicos y mentirosos». Además, en publicaciones anteriores pidió «que no le tiemble la mano a la Justicia».

«Quedate conmigo, por favor, quedate conmigo», el conmovedor relato de la joven que intentó salvar a Fernando

Durante la cuarta jornada del juicio, se vivió uno de los momentos más emotivos y crudos de las audiencias. Virginia describió cómo encontró el cuerpo de Fernando y contó el intento de reanimación que protagonizó. Al respecto, describió que había notado que tenía un golpe muy fuerte en la cara, del lado izquierdo. «Cuando saqué las manos de la cabeza, me las miro y las tenía llenas de sangre», dijo.

Además, sostuvo que sacó fotos en ese momento, las cuales quedaron en su celular. Burlando pidió que se incorporen a la causa. Hugo Tomei -defensor de los rugbiers- se opuso, pero finalmente el tribunal hizo lugar porque, adujeron, las imágenes que antes no había mencionado tener forman parte de su testimonio.

Cuando le consultaron sobre las maniobras de reanimación que se hicieron, contó que vio a un policía «muy nervioso» para realizarle el procedimiento. «Vi que lo estaba haciendo fuerte y rápido. ‘Pará, mirame a mí y escuchame’, le dije. Y le conté el ritmo. ‘Uno, dos, tres, cuatro, cinco…'», precisó.

Previo a eso, contó que «un chico estaba arrodillado al lado de Fernando» y preguntó si alguien sabía hacer RCP. «Yo lo había hecho con la Cruz Roja. Me acerqué y llegaron los policías. Entre dos o tres lo hicimos. Yo les contaba la fuerza que tenían que hacer y le tenía la cabeza a Fernando».

Además, fuera de tribunales admitió que, mientras estaban haciendo las maniobras, ella le habló a Fernando para intentar mantenerlo conciente, pero él no respondía. «Quedate conmigo, por favor, quedate conmigo», contó que le decía.

«Fue uno de los Pertossi. Me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta«, relató Virginia.

Al salir de la audiencia, Virginia también acusó a la defensa de atacarla y cuestionarla en todo momento durante su declaración. «Fue muy intenso porque fue mucho ataque. Yo sabía de entrada que me iban a agarrar por el lado de ‘parte de la culpa fue tuya, porque hiciste mal el RCP y lo movieron cuando no tenían que hacerlo…’ . Ya vine con esa idea de que me iban a agarrar por ese lado», exclamó.

«Ýo estoy certificada por la Cruz Roja y cuando hablaba de cómo hice el RCP, me contradecían con algo. Y yo dije ‘prefiero que haya una costilla rota y una persona vida a no hacer nada y tener una persona muerta‘», agregó en diálogo con la prensa.

Señaló que se sintió cuestionada en todo y que, a todo lo que relataba, la trataban de refutar con algo diferente. «No entendían que acá la persona que sabe soy yo. Lo hice sabiendo, sino no lo haría. Me preguntaban si estaba certificada, me decían que les explique cómo se hace el RCP paso por paso, despacito. Y yo tuve que dar cátedra de RCP también ahí. Los ridiculicé», concluyó.