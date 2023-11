Qué es el «descuento compulsivo» del que habla todo el Poder Judicial de Neuquén

La negociación del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Tribunal Superior de Justicia y el Sindicato de Empleados Judiciales quedó estancada y sin fecha de reanudación. Las partes se responsabilizan mutuamente, pero en concreto las trabas son el costo económico de la implementación y un aporte solidario que se pretende imponer de manera compulsiva.

El miércoles al mediodía hubo una reunión de la que participaron, por el Tribunal Superior, su presidenta Soledad Gennari y los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe. Como representantes en la mesa paritaria estuvieron los vocales Germán Busamia, Gustavo Mazieres, las y los camaristas Patricia Clerici, Nancy Vielma, Pablo Furlotti y Marcelo Medori; la jueza Dalma Tejada y el director de Gestión Humana, Ramiro Flores.

El primer tema que quedó en claro en la reunión es que hay visiones desencontradas respecto del impacto económico que tendría la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Los siete títulos del convenio

También se estableció, dijo una de las fuentes consultadas por diario RÍO NEGRO, que «no hay convenio colectivo en los términos del artículo 14 de la ley 2670» (que regula las negociaciones entre el gremio y el Tribunal).

Sobre este punto también hay cierto consenso. Lo que se acordó en la mesa paritaria, dijo otra fuente, es que no se discutirá más sobre siete títulos que son la parte general del Convenio Colectivo. (En total son 16 títulos más un capítulo de cláusulas transitorias).

Son los siete títulos que el gremio reclama que se implementen de inmediato, y que lo mantienen en un plan de lucha que seguirá este viernes con un retiro de los lugares de trabajo desde las 9:30 y asamblea provincial virtual desde las 10.

Señalan que el cálculo del impacto presupuestario ya existe, y que el protocolo contra la violencia laboral (uno de los siete títulos acordados) «debe entrar en vigencia de inmediato».

Descuento compulsivo

El tercer punto en discusión, y que motivó una nota de preocupación presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, se refiere a un supuesto «descuento compulsivo».

Las fuentes consultadas indicaron que el sindicato pretende incluir dos cláusulas: la primera dispone que el Poder Judicial hará un «aporte solidario» mensual de 0,6% del total de la remuneración brutal mensual de las y los trabajadores alcanzados por el convenio.

Los fondos irán a la organización sindical para ser destinados a gastos de educación, capacitación, profesionalización, vivienda, salud y turismo.

La segunda dispone una «contribución solidaria» a favor del Sejun equivalente al 1% de las remuneraciones brutas mensuales que perciba por todo concepto cada trabajador no afiliado representado por el sindicato. El concepto es «derecho de uso del convenio».

A valores de octubre, representan alrededor de mil millones de pesos anuales.

Antecedentes

El derecho de uso del convenio colectivo se aplica en otros organismos del Estado en los cuales los trabajadores están afiliados a ATE, argumentan desde el Sejun. Y citan también fallos de otras provincias que avalan ese concepto.

Tuvo vigencia además en el convenio colectivo de los empleados legislativos cuando Rolando Figueroa era presidente de la Legislatura, pero un fallo del Tribunal Superior de Justicia obligó a eliminarlo, dijeron fuentes judiciales.

«Nosotros pretendemos que el aporte por el derecho de uso sea igual a la cuota sindical», aclararon desde el gremio.

Quejas de la Asociación de Magistrados

La Asociación de Magistrados, una especie de gremio de los jueces, recibió quejas de funcionarios asociados ante la posibilidad de sufrir este descuento. La inquietud se viene planteando desde septiembre, cuando se realizó una jornada con secretarios y funcionarios en San Martín de los Andes.

La Asociación no tiene paritarios en la mesa del Convenio Colectivo de Trabajo, y no se siente representada por Sejun. Antes había un juez que hacía de enlace, pero se jubiló y su función no fue reemplazada.

Hay una histórica puja entre el Sejun y la Asociación por la afiliación de aquellos funcionarios de las categorías más bajas, que son los que no requieren acuerdo de la Legislatura para acceder al cargo ni pasan por el Consejo de la Magistratura.

«No hay convenio»

Con este panorama, y en medio de un ajuste fiscal generalizado, en el Tribunal dicen que «no hay convenio», porque los siete títulos no representan el total, no tienen impacto presupuestario ni cláusulas transitorias.

Así las cosas, es probable que el conflicto sindical se profundice en una época del año en la que los Colegios de Abogados quieren más fluidez para sus trámites.