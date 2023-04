La dura respuesta de los papás de Fernando Báez Sosa para Sergio Berni: «La verdad…»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se comparó desacertadamente con el asesinato de Fernando Báez Sosa, luego de ser abordado violentamente por miembros de la Unión Tranviarios Argentina (UTA) tras el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza.

En diálogo con Radio Perfil este lunes, el funcionario señaló que «lo que me pasó es comparable a lo que le pasó a Fernando Báez Sosa» ya que, según su relato, los golpes que recibió «pudieron haber terminado de forma trágica» cuando intentaba controlar la situación sobre la avenida General Paz.

Su declaración generó gran malestar entre los padres de Fernando Báez Sosa, ya que luego de sus declaraciones cuestionaron al ministro del gabinete de Axel Kicillof. «No estábamos enterados de lo que pasó, pero la verdad no debería comparar» señalaron en diálogo con la señal Todo Noticias.

Silvino Báez y Graciela Sosa se encuentran de viaje por Paraguay, luego de la resonada sentencia determinada en febrero último contra Máximo Thomsen y sus siete amigos, quienes mataron a patadas al joven a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Por eso, ambos se mostraron sorprendidos por las definiciones vertidas por Berni en las últimas horas, forzando la comparación entre las dos situaciones de violencia que nada tenían que ver.

El recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa en las Pascuas 2023

Graciela Báez expresó su sentir en las redes sociales en medio de la festividad de la Pascua. “Una Semana Santa sin Fernando. Me siento tan triste. Lo extraño demasiado. Me verán completa, pero por dentro me siento destrozada” escribió en Instagram, en medio de las reflexiones que despierta la Semana Santa para los creyentes.

El posteo estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro del joven asesinado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, en enero de 2020. Rápidamente, los seguidores de Graciela comenzaron a dejar sus mensajes de fuerza y aliento para la familia del estudiante de Abogacía muerto.

“Todos lo lamentamos a Fernando señora y mientras la Abu viva lo va a lamentar”; “No puedo imaginar el dolor de su ausencia, pero si puedo abrazarte con el alma y decirte que no están solos”; “Me dan ganas de abrazarte fuerte”; “Los abrazo fuerte”; “Mucha fuerza para los dos”: fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la dedicatoria a Fernando.