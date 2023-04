Sergio Berni defendió la detención de sus agresores: «Si hubo un exceso será castigado»

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que el operativo de detención de sus agresores se acopló a los procedimientos de rutina, pero advirtió que si hubo algún «exceso» de parte de los efectivos será «castigado». Varios dirigentes políticos salieron hoy a cuestionar el accionar de la Policía.

«Si alguno se sintió excedido por el operativo, pido disculpas, pero es parta de una forma que se sigue porque en cada allanamiento está en riesgo la vida de ellos (los efectivos policiales)», resaltó Berni.

En declaraciones a la prensa tras finalizar una reunión de casi una hora con colectiveros de distintas líneas del conurbano, el funcionario rechazó las críticas de los distintos espacios políticos por la agresividad al detener de dos choferes. De todas formas, aclaró que «si hubo un exceso será castigado».

Además, el ministro de Axel Kicillof sostuvo que él no denunció a los colectiveros que lo agredieron físicamente el lunes durante una protesta como consecuencia de la muerte del chofer Daniel Barrientos en Virrey del Pino.

Luego de la reunión con los choferes, en la que acordaron distintas maneras de reforzar la seguridad, Berni dijo que las «disculpas» de los trabajadores le alcanzaban, pero señaló que la liberación de los dos hombres depende ahora de la Justicia.

Las críticas por la violenta detención de los agresores de Sergio Berni

Dirigentes del oficialismo y la oposición criticaron el operativo policial en el que fueron detenidos Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, los dos choferes acusados de haber agredido físicamente al funcionario nacional.

A través de un posteo en su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta Cristina Kirchner se interrogó acerca de la violencia suscitada en el accionar de los efectivos. «¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?», escribió la exmandataria.

Por su parte, la titular del PRO y aspirante presidencial, Patricia Bullrich, también expresó su repudio a través de su cuenta de la red social Twitter. «A los narcos y a los delincuentes nunca les pasa nada. Pero para arrestar a un laburante mandan a todo un escuadrón. Siempre del lado de los chorros«, apuntó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En esa línea, la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal dijo: «En lugar de perder tiempo y recursos deteniendo laburantes y denunciando complots fantasiosos, ¿por qué no se ocupan de que los bonaerenses puedan salir a la calle sin miedo? Ese es su trabajo, no este circo«.

«Lamentable; el show de Sergio Berni continúa. En todo caso lo hubieran citado a declarar; cual es la necesidad de detenerlo, de ese modo, como si fuera un delincuente. Que peligro le puede causar a la sociedad un chofer de colectivo? Además mintió; dijo que no lo denunciaría«, publicó en Twitter el diputado nacional y economista Martín Tetaz.

Fuente Noticias Argentinas