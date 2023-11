Taxista chocó a una moto en Cipolletti: un video fue clave para condenar al chofer

Un siniestro vial protagonizado por un taxista y una moto tuvo un desenlace judicial en el que un video fue la prueba fundamental para atribuirle la culpa al chofer del auto. A partir del accidente ocurrido en Cipolletti, los jóvenes que circulaban en la moto sufrieron politraumatismos y un fallo fijó una indemnización que deberá pagar el taxista.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Manuel Estrada y Paraguay de Cipolletti. Y un filmación que captó el momento fue la prueba fundamental en el juicio civil que le inició un motociclista a un taxista de Cipolletti.

Según detallaron en la instancia judicial, las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de un comercio de las inmediaciones. A partir del video y de las pericias accidentológicas, se le atribuyó al taxista un 60% de la responsabilidad en el incidente vial. Mientras que «al conductor de la moto le adjudicaron el otro 30%», detallaron.

A partir del incidente, el motociclista y su acompañante, ambos jóvenes de 22 y 32 años, sufrieron politraumatismos. Por lo que decidieron reclamar por los daños físicos.

El fallo condenó al chofer del taxi y a su aseguradora a pagarle a los damnificados una importante suma de dinero. Aunque aclararon que es de primera instancia y no está firme porque fue apelado.

Taxista chocó a una moto en Cipolletti: que determinó el video clave

Mediante la filmación, se visualizó el momento en el que impactaron la moto Honda XR 250 y el Fiat Siena. «Ninguno de los conductores disminuyeron la velocidad que le imprimían a sus respectivos rodados para cruzar la intersección de Paraguay y Manuel Estrada, ambas asfaltadas y de doble mano», describieron.

A partir del video, se confirmó que el taxista no disminuyó la velocidad para cruzar la intersección de las calles en las que se produjo el accidente “cuando un obrar prudente y preventivo lo establecían, además claro está de no haber cedido el paso a quien venía por su derecha”, se describió el fallo que repartió las responsabilidades.

Con respecto al motociclista, en el fallo estableció una advertencia ya que «la pericia demostró que la cubierta trasera tenía un 50% de vida útil y la delantera estaba en mal estado, uno de los frenos no funcionaba y no poseía luces ni espejos», aseguraron. Por lo que demostraron que el vehículo no se encontraba en condiciones óptimas de seguridad para circular.

Además, remarcaron que el conductor de la moto no circuló con cuidado y prevención, «lejos estuvo de considerar los riesgos de la circulación y el hecho de atravesar una encrucijada sin disminuir en lo más mínimo la velocidad», sostuvieron.