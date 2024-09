Un padre en Roca no podrá ingresar a canchas de futbol hasta no cumplir con la cuota de su hija

No podrá jugar al futbol hasta cumplir con la cuota alimentaria de su hija. Foto: archivo Juan Thomes

Un padre de Roca fue sancionado debido a que no cumplía con una serie de medidas respecto al cuidado de su hija. El Ministerio Público de la Defensa informó que ahora el hombre no podrá jugar al fútbol ni pisar una cancha.

En el comunicado emitido por el Ministerio se indicó que el hombre cumplía todos sus fin de semanas con las visitas a la cancha, pero era un total incumplidor respecto a los días pactados para visitar a su hija y para hacer los pagos adecuados de la cuota alimentaria.

«Cuando se dan estas situaciones, primero buscamos notificar a la otra parte para conocer las posibles razones que podrían estar interfiriendo en el cumplimiento», explicaron y aseguraron que al hombre ya se le había realizado una mediación en el 2023 donde establecieron que debía abonar una cuota alimentaria del 20% de sus ingresos, con un piso no inferior al 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Además de esto, la niña debía estar con su padre tres días a la semana durante seis horas y los fines de semana, de manera alternativa, tenía que quedarse a dormir con él. Pero nada de esto se cumplió.

Al pasar los días se percataron de que el hombre no cumplía con el depósito en la cuenta judicial que abrió para ese fin, ni con la actualización de la cuota según el SMVM, tampoco compartía tiempo con su hija. «Como no podíamos notificarlo, intentamos citarlo y tampoco venía. Seguido a ello, fue su defensora quien no pudo tampoco hacerlo venir», contaron y agregaron que la madre de la nena expresó que le resultaba «imposible hablar con él».

Ante esta situación la defensora analizó que la alternativa para destrabar el conflicto era tomar una medida que lo afectara directamente y fue así que se libró un oficio al Registro de Deudores alimentarios donde además de ingresarlo al listado provincial, se le prohibió «el ingreso a las canchas de fútbol del Estadio Luis Maiolino y a las de la Asociación Española hasta tanto regularice el pago de los alimentos». También se lo intimó a dar cumplimiento al Régimen de Comunicación pactado bajo «apercibimiento de aplicar conminaciones económicas».