Descolocó a Guido Kaczka en Los 8 escalones al contar cuál es su profesión: “Soy burbujóloga”  

Una participante sorprendió al conductor de Los 8 Escalones, Guido Kaczka, al revelar en vivo a qué se dedica para ganarse la vida. La participante le hizo una demostración en medio del certamen. “¿A qué te dedicás?”, quiso saber el famoso. «Soy artista circense, payasa, burbujóloga, hago burbujas gigantes“, reveló la participante llamada Julia.

La reacción de Guido Kaczka en Los 8 Escalones al ver a la burbujóloga

“Ah, no, pero con las manos así. Hermoso”, se escuchó entre medio del asombro de todos los presentes en el estudio.

ASI TE ROBAN EN PALERMO pic.twitter.com/VXWkosYgTJ — Pablo (@AbogadoDijo) May 7, 2025

“¿Hay una dentro? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué espectacular! ¡Ah, por favor! Hay un montón, ¿eh? ¿Qué es eso?“, manifestaba Guido Kaczka, absolutamente asombrado. “¡Oh, no! ¡Ah, pero que lo comía! ¡Por favor!“, sentenció.

“Me reí cuando dijo burbujóloga. Hasta que vi lo que hizo; ahora, la quiero en mi cumple”; “Es un hada del agua, a mi no me engaña”; “Lo dijo de una forma muy tierna y humilde pero lo demostró con mucho profesionalismo”; “Me encanta la palabra ‘burbujóloga´”; “Entre tanta gente común y corriente, hay otras que hacen lo que aman y brillan”; fueron solo algunos de los mensajes en las redes.

Qué es la burburología, disciplina que sorprendió a Guido Kaczka

La “burburología” se refiere al arte o la técnica de crear burbujas de jabón o detergente de formas, tamaños y maneras sorprendentes, a menudo como parte de un espectáculo o actividad de entretenimiento, especialmente, para los niños en cumpleaños.

Se trata de una actividad lúdica y visualmente atractiva que puede incluir la creación de burbujas gigantes, burbujas dentro de burbujas, figuras geométricas y efectos especiales utilizando humo o luces.

Esto resulta sumamente atractivo para ser el show de los cumpleaños infantiles, en dónde los chicos aman las burbujas, así como todos los adultos que pueden disfrutar de la escena en el que quedan encandilados por la magia.