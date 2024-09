Weretilneck duro con el Poder Judicial: se quejó de las tobilleras y las domiciliarias y habló de «liviandad»

El gobernador Alberto Weretelnick se quejó por la decisión del Poder Judicial de la provincia de permitir usar tobilleras electrónicas y dictar prisiones domiciliarias en personas condenadas. El mandatario habló en una entrevista radial en Bariloche (en Radio Seis de Bariloche), en la que también adelantó que está próxima la apertura de un nuevo pabellón en la alcaidía de Roca, en la que se alojarán condenados por delitos sexuales.

«Aceptar la tobillera electrónica y las domiciliarias con la excusa de que no hay lugares en las cárceles yo no la comparto». Definió como «liviandad» del Poder Judicial la posibilidad de que delincuentes estén cumpliendo penas en otro lugar que no sean las cárceles.

«Yo prefiero que estén hacinados en una cárcel que libres con una tobillera», afirmó Weretilneck sobre esta situación.

En este sentido, el gobernador destacó el proyecto que envió a la Legislatura, que se aprobó, para que los condenados cumplan las penas en las cárceles hasta que los casos lleguen a la Corte Suprema y queden las condenas en firme.

«Me preocupan los presos en las comisarías», agregó el mandatario provincial, y argumentó que las comisarías no están preparadas para tener presos y además demanda la utilización de personal policial en estas tareas.

El gobernador agregó que en 15 días va a inaugurarse en Roca un pabellón que albergará a unos 80 presos, condenados por delitos sexuales. Weretileneck dijo que esto descomprimirá la situación en las cárceles.