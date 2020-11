Su expareja la amenazó de muerte: "se aparece en mi trabajo, en lo de mis amigas"

Conversando con su abuela, una niña de cinco años develó que la pareja de su mamá la había abusado. Micaela, su mamá, realizó la denuncia ese mismo día en la comisaría. El personal la acompañó hasta la vivienda y le ordenó al hombre que abandonara la casa en Neuquén. Desde ese momento, la acecha en su trabajo y a cada lugar donde va. Micaela teme por su integridad física, pues la amenazó de muerte y desde la policía le informaron que no hay agentes disponibles ni botones de pánico para garantizarle protección.

La mujer indicó que el hecho ocurrió el 28 de agosto, mientras su hija conversaba con su abuela. Allí le comentó que la pareja de su mamá había intentado abusarla. Sin dudarlo, la mujer radicó la denuncia en la comisaría 20, donde se le dio intervención al poder Judicial.

El fiscal Andrés Azar tomó su caso y dispuso las pericias médicas y psicológicas. Además se dictó la orden de restricción de acercamiento por 30 días, para proteger a la niña y a su madre. Sin embargo, el hombre desoyó la medida cautelar y siguió intentando comunicarse con Micaela.

La mujer contó a RIO NEGRO que el sujeto la persigue a cada lado que va: "Se aparece en mi casa, en mi trabajo y en lo de mis amigas". Desde el 28 de agosto el denunciado la acecha y la amenaza de muerte, pero la situación de violencia se incrementó luego de que el 28 de septiembre venciera la orden de restricción.

Hace dos días Micaela estaba en uno de sus trabajos, pues tiene dos empleos, y el hombre se acercó a su domicilio para increparla. El padre, que vive en la casa al lado, escuchó cuando el hombre le pateó la puerta y salió a decirle que se fuera.

Lejos de desistir de sus acciones, el sujeto redobló la apuesta y continuó con las amenazas. "Le dijo a mi papá que me iba a encontrar y me iba a matar, que no iba a ir preso por nuestra culpa", afirmó la mujer.

Contó que ni bien salió de trabajar fue a radicar la denuncia por amenazas una vez más, pues ya lo había denunciado antes, pero señaló que en la comisaría 20 no quisieron recibírsela. "Me dijeron que ya estaba judicializado", relató.

Fue hasta la fiscalía, pero tampoco quisieron tomarle la denuncia ya que no tenía turno para ser atendida. Logró que se la recibieran ante la insistencia: "No me quería ir sin ninguna respuesta".

Solicitó un botón antipánico y una consigna policial, pero le dijeron que no tenían recursos para garantizar su seguridad. Persistió con su pedido y finalmente le dijeron que un móvil policial custodiaría su casa por 24 horas.

Micaela indicó que al día siguiente no se presentó la patrulla en su domicilio, por lo que tuvo que volver a requerirla. El móvil llegó ya en la noche, a las 22, ante la insistencia de la víctima. La mujer enfatizó que ni siquiera con la presencia policial en su vivienda logró que el hombre la dejara tranquila. "Pasó varias veces dando vueltas", recalcó.

Luego de las 00 horas, la patrulla se fue del lugar y Micaela sigue expuesta a las amenazas de su expareja. Le renovaron la prohibición de acercamiento por 60 días, pero el sujeto ya demostró que no le importan las restricciones de la justicia.

"Sólo me dieron un papel que constata la denuncia. Allí dice que de ser hallado cerca de mi casa pedirán la detención inmediata o sea que tengo que esperar a que aparezca. Siento que se están burlando de mi", enfatizó Micaela.

La mujer decidió hacerlo público en las redes sociales y en los medios, ya que teme por su integridad: "Quiero que sepan quién es por si llega a pasarme algo".

El pedido de ayuda de las mujeres para que no las maten

"Puedo ser víctima de un posible femicidio", remarcó Micaela.

El viernes pasado en San Antonio Oeste, Carolina Rivero fue asesinada por su pareja, Elvio Pazos, luego de reiteradas denuncias.

Micaela espera que la Justicia actúe rápido y le formule cargos por abusar de su hija. Señaló que deben esperar a la cámara Gesell, que se realizará a fines de este mes. Además pretende que se avance con las denuncias por amenazas y violencia de género, pues relató que sufrió agresiones durante la relación.