Roca: abrieron las inscripciones para quienes quieran participar de la Feria del Libro 2022

Desde el municipio de Roca anunciaron los requisitos para poder participar de la quinta edición de la Feria Municipal del Libro y la Lectura, que se realizará en la ciudad. La cita está programada para el próximo 26 de octubre, extendiéndose hasta el 30, y el escenario que albergará el evento será la Plaza San Martín.

Referentes del área de Cultura municipal confirmaron que, a partir de mañana y hasta el 2 de septiembre inclusive, todas las personas que quisieran tener un lugar podrán acercar sus formularios de inscripción.

La selección de los participantes incluirán actividades propuestas por escritores, poetas, bibliotecarios, editores, ilustradores, gestores, mediadores de lecturas, entre otros.

Para las presentaciones de libros, revistas y editoriales, los interesados deberán enviar un ejemplar del mismo, junto al Formulario de inscripción a las oficinas de la Dirección de Cultura, ubicadas en calle 9 de Julio 960.

Quienes quieran comercializar sus obras -sólo si las mismas no están presentes en las librerías o editoriales- con stand en la Feria del Libro, deberán presentar ejemplares del 2020, 2021 o 2022.

Dentro de las normas de exposición, el tiempo máximo de presentación por autor no deberá superar los treinta (30) minutos. En caso de tener invitados -como prologuista, ilustrador, lector u otro-, se deberá consignar en la planilla de inscripción, siempre contemplando que el tiempo no supere el máximo estipulado.

Aquellos postulantes para el desarrollo de charlas o conferencias, deberán enviar un resumen o abstract no mayor a una página (2 carillas), donde figure también el número de disertantes. El tiempo estipulado será 40 minutos como mínimo y una hora como máximo. Este formato podrá conformarse como seminario o panel, a pedido de los interesados.

En cuanto a los requisitos para los realizadores de Talleres y Seminarios, se les solicitará que envíen un plan de trabajo donde consten las líneas conceptuales de la propuesta. Deberán indicar el tiempo de duración en cantidad de horas reloj, público al cual será dirigido, cupo máximo de participantes, material necesario y honorarios.

Cabe destacar que esta modalidad, contempla también la clínica y/o el laboratorio. Entre los tópicos propuestos para este año, se encuentran la narrativa, poesía, historieta (guión), ilustración, manga/animé, literatura infantil, promoción de la lectura y el libro, educación sexual integral, derechos del niño, la niña y adolescentes, nuevas tecnologías (plataformas de escritura y difusión), personas mayores, y otros que sean afines a la convocatoria de la Feria del Libro.

En sintonía, los conversatorios y mesas de debate serán organizados por la organización de la feria y desarrollados de acuerdo a los invitados y personas inscriptas en las diferentes actividades.

Los temas sugeridos son edición, ilustración y arte; lectura, escritura y educación; géneros (terror, ciencia ficción, microrrelatos), creación literaria. Además, los participantes podrán sugerir temas de interés y manifestar su deseo de participar en esta propuesta. El tiempo estipulado para esta actividad es de un máximo de una hora.

Por último, para las mesas de lectura los candidatos deberán enviar los textos a leer (poemas, microrrelatos, extractos), siendo dos o tres textos por autor. En caso de textos narrativos, no debe superar las cuatro carillas y solamente podrá leer un texto por mesa de lectura en que participe.

Estos espacios podrán organizarse por rondas, estipulando un máximo de tres. La organización conformará las mesas de lectura, dependiendo el material presentado, sus géneros y extensión, cuya duración no podrá superar los 30 minutos.

Selección de las propuestas:

Autoridades municipales establecieron que, los criterios de selección de las propuestas estarán a cargo del Comité de Selección, compuesto por integrantes del Fondo Editorial Municipal, la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, aseguraron que se notificará a los inscriptos la aceptación o no de sus propuestas, durante las dos primeras semanas de septiembre. En este sentido, las autoridades de la Dirección de Cultura, se reservarán el derecho de no aceptar propuestas que lleguen fuera de término, que no cumplan con las modalidades de la convocatoria o aquellas que superen el cupo de actividades recibidas.

Para mayor información y realizar las inscripciones, presentarse en la sede de la Dirección de Cultura, en calle 9 de julio 960, o bien comunicarse al teléfono fijo 0298 4423825 y/o al celular 2984336510. Quienes opten por correo electrónico, enviar su email a fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar.