Prometen más seguridad en la escuela de Roca que recibió 13 disparos y ahora volverán a clases

Tras los 13 disparos efectuados contra el acceso a la Escuela Primaria 357, finalmente las autoridades de distintos organismos se comprometieron a mejorar la seguridad y la vigilancia en el edificio escolar ubicado en barrio Nuevo. Desde la comisión de madres autoconvocadas, quienes mantenían un paro de actividades en el colegio, confirmaron el regreso de los estudiantes a las aulas.

Ayer por la tarde, se realizó una reunión entre las familias que forman parte de la comunidad educativa de la Escuela 357, directivos, funcionarios municipales y provinciales; policiales y representantes de la Justicia Provincial y Federal.

El encuentro se desarrolló pasadas las 16, en la sede de de la Fiscalía de Cámara Federal de Roca y se generó en el marco de diferentes hechos violentos vinculados al narcotráfico, ocurridos en el área de ingreso al establecimiento educativo.

«Tuvimos una buena respuesta y podemos confirmar que los estudiantes regresarán a las clases el próximo lunes. Volvemos con una seguridad que nos propusieron en la reunión, confiando en que no se tenga que volver a la misma situación», expresó Cristina, una de las madres que fue convocada para la reunión.

Durante la instancia de diálogo, las madres representantes de la comunidad educativa de la Escuela 357 expresaron su preocupación respecto a las consecuencias de los recurrentes enfrentamientos entre bandas narco y exigieron mayores medidas de seguridad.

En ese sentido, Betiana Minor -ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro- explicó todo el trabajo que se desarrolla en materia de prevención e incluyó el refuerzo de la presencia del Grupo COER, la incorporación de un empleado policial de manera permanente en el establecimiento educativo.

Además de Minor, en el encuentro con las familias estuvo presente la Fiscal de Cámara Federal de Roca, María Claudia Frezzini; el Fiscal Federal de Primera Instancia, Matías Zanona; la Fiscal Jefe de la Segunda Circunscripción de provincia, Graciela Echegaray y la Fiscal, Norma Reyes.

Respecto al resto de las autoridades convocadas para la instancia se encontró la intendenta de la ciudad, María Emilia Soria; el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería; el Jefe de la Unidad Regional Segunda, José Fernando; el director de Coordinación Territorial del Alto Valle y Valle Medio, Juan Durán, y la coordinadora del Consejo Escolar, Fernanda Curuchet.

«Se señaló que ya fue reubicada una de las cámaras de monitoreo de la zona para visualizar el frente de la escuela, lo cual no solo es útil en materia de prevención sino también como material probatorio para colaborar con las investigaciones judiciales», expresó el equipo de comunicación del gobierno rionegrino.

Otra de las informaciones que se compartieron en la mesa interdisciplinaria fueron los avances de obra de la futura Subcomisaría en el barrio Nuevo, la cual ya se cuenta con planificación de recursos y personal.

Seguidamente, los representes de la Justicia, explicaron el trabajo articulado que se viene llevando a cabo a nivel investigaciones, como los mismos se desarrollan junto a la policía de Río Negro, allanamientos, tiempos procesales, material probatorio y distintos puntos que hacen al avance de las distintas causas.

«A su vez, se destacó el trabajo que se realiza gracias a las denuncias anónimas al 0800 DROGAS de la Secretaría de Narcocriminalidad y al respecto resaltó la importancia de llevar a cabo dichas denuncias, información que resulta de gran utilidad para las investigaciones«, sostuvieron en el escrito del gobierno de Río Negro.

La vocera de las madres de los estudiantes de la zona norte aclaró que esta tarde se informarán los detalles de la reunión entre el resto de la comunidad educativa. También resaltó que hubo mucho malestar por el cambio de sede y que hubo una manifestación frente al establecimiento educativo.

Detalló que los representantes de la Justicia Federal aseguraron que continuarán con las investigaciones respecto a los episodios vinculados al narcotráfico en barrio Nuevo y que, el jefe de la policía de Río Negro, garantizó la presencia policial permanente las 24 horas, hasta diciembre.

«De esta forma, me deja más tranquila. Aunque en realidad, no tendrían que pasar estas cosas. Los chicos tienen el derecho de venir a aprender tranquilos. Van a terminar un ciclo lectivo rodeado de policías y eso no es grato para nadie«, concluyó Cristina.