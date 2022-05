Vecinos de Chacra Monte reclaman por la turbiedad del agua potable

Vecinos del barrio Chacra Monte hicieron saber su malestar por los niveles de turbiedad del agua potable que llega a sus viviendas en Roca. Desde hace varios días el agua que utilizan muestra un color oscuro y está claro no está apta para el consumo.

El grado de preocupación es tal que hicieron llegar sus reclamos a la empresa provincial Arsa y todavía no tuvieron respuestas. Según se pudo conocer a través de testimonios de vecinos, se trataría de movimientos de sedimentos que se encuentran en las cañerías. Por este motivo se puede apreciar un alto nivel de suciedad y un notorio color marrón oscuro que surge de las canillas y tanques domiciliarios.

«Hace varios días que el agua está saliendo bastante sucia en el barrio. No se puede tomar, no se puede lavar tampoco, no podemos hacer nada con el agua. Hicimos varios reclamos a Aguas Rionegrinas pero nos dicen que no tienen nada que ver con el tema. Ni siquiera para bañarse se puede usar», expresó una vecina de Chacra Monte.

También agregó que «al parecer quisieron hacer una limpieza de caños y no sabemos que pasó. Para lo único que la usamos es para regar».

Ante la situación, desde el municipio de Roca aclararon en un comunicado que «si bien el servicio de suministro de agua es responsabilidad de la empresa provincial Aguas Rionegrinas, el miércoles pasado por medio de la Dirección de Seguridad Alimentaria, se obtuvieron muestras para saber si el agua es apta para consumo o hay algún tipo de contaminación y en ese caso, efectuar la denuncia correspondiente».

Hasta el viernes el agua tenía un color oscuro. Los vecinos mostraron en las redes sociales los niveles de turbiedad del agua.