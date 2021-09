La derrota impensada

Daba vergüenza ver en los medios pagos por el Gobierno a las 18 horas decir que habían ganado y estaba eufóricos, bailando, esa es la Argentina que nadie quiere, La de la mentira, el relato y la soberbia.

Tengo escritas mas de 30 barbaridades que hicieron, las más importantes fueron: la falta de explicaciones sobre la vacuna Pfizer, que hubieran salvado a más de 40.000 personas; el Presidente gritándonos y señalándonos para que nos quedemos en casa mientras él hacia lo contrario y, para peor, juraba que eran fotos trucadas y todo mentira; la imagen de los amigos vacunándose y, peor, sacándose selfies para mostrarnos que eran mas importantes porque lo lograron; tener un procurador corrupto como Zannini y encima decir que no se acordó de sacarse la foto; el retiro de las piedras (en tiempo récord) de gente que no pudo despedir a sus muertos; ser miserable y mentirle a los jubilados que les iba a aumentar el 20% cuando hizo lo contrario anulando lo que había dado el gobierno anterior; o sea en vez de dar, sacar. Por eso los jubilados que no tenían pensado ir a votar, fueron hasta en sillas de ruedas y con edades muy avanzadas.

¿Era imperioso soltar 5.000 delincuentes con la inseguridad que se padecía y poner a una antropóloga como ministra de Seguridad, que piensa que una taser era un lavarropas? Vinieron con el proyecto de destrucción total. ¡Los Ciudadanos no lo van a permitir y eso pasó!

David Martens

DNI 7.606.829



El Bolsón