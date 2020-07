La fiscalía dice que hay otra versión de lo que sucedió con el enfermero del ADOS

Daniel Porro, un enfermero del policlínico ADOS de Neuquén denunció que fue agredido por un grupo de vecinos fue amenazado porque había sido positivo de coronavirus. Además prendieron fuego su casa y robaron su auto.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, afirmó en declaraciones radiales a LU5 que la víctima dio una versión distinta.

Vignaroli detalló que, según el reporte policial, en la madrugada del jueves 16, el personal concurre al barrio Nueva Esperanza. “Encuentran en la vía publica a esta persona –Porro- que le hace referencia al personal del móvil -que llega en el primer momento- que estaba compartiendo bebidas alcohólicas con unos compañeros y que se “habían desconocido” –esa era la palabra- y que se habían golpeado”, dijo.

El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el personal policial que hace las dirigencias judiciales intentó entrevistar a Porro y este se negó.

“El mismo reporte deja constancia que tenía aliento etílico”, señaló Vignaroli.

El fiscal aseguró que hay muchas versiones que no coinciden. “Porro, después que le dan el alta, va y hace una denuncia. Y la denuncia habla de un inconveniente con un vecino y que después este vecino termina de discutir con él y se va, aparecen dos personas que él -no las identifica- y lo agreden, aparentemente le pegan con un palo en la cabeza, pierde el conocimiento y se despierta en el Heller, lo cual no coincide con lo que nos dice la policía”.

Cuando se dio a conocer la denuncia de Porro por haber sido paciente recuperado de covid-19, Vignaroli agregó: “La policía le toma una ampliación de la denuncia para que nos de algunas precisiones. En esa ampliación de denuncia cambia un poco nuevamente la versión: Dice que quienes lo agreden son unos vecinos determinado –da el nombre- junto con un grupo de personas”.

Vignaroli mencionó cuáles son los datos objetivos que se han podido constatar: Porro fue agredido y fue lesionado, un auto de su propiedad fue robado -porque fue encontrado por la policía- y también una de las personas que él nombra como agresor fue encontrado lesionado y también fue conducido al hospital Heller.

El fiscal señaló que dieron con un testigo “que ha presenciado prácticamente todo lo que sucedió”. Adelantó que vio a Porro en la casa del vecino compartiendo bebidas alcohólicas.