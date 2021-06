La fotógrafa que capta la esencia de la Línea Sur

“Trato de dar un mensaje a través de imágenes. No busco una retribución económica, sino decir lo que siento, lo que me pasa”, señala Macarena Batalla, una joven jacobacina que luego de un accidente que le provocó una fractura en una de sus piernas, decidió cambiar radicalmente su vida y dedicarse a expresar lo que siente, lo que le pasa y lo que vivió, a través de la fotografía.





Se recibió de profesora de Educación Física y ejerció durante varios años. En forma paralela fue desarrollando otra de sus pasiones: la fotografía. Realizó distintos cursos y se perfeccionó, pero nunca disponía del tiempo necesario para poder decidirse a lo que considera que “ama” y “le hace muy bien”.

“Vivimos momentos muy difíciles en esta pandemia. Mucha tensión. Creo que todos nos metidos hacia adentro y empezamos a sacar algo nuevo. Desde un momento de comprensión hacia el mundo y hacia uno mismo”, afirma y recuerda que en noviembre de 2018 presentó en sociedad su primer trabajo fotográfico al que tituló “Hechos de Hierro”.

La obra tuvo una gran repercusión en el público, y fue seleccionada por el programa provincial Más Cultura, pero le generó una sensación de insatisfacción en lo personal.



Sanar”. Imágenes de la muestra de mujeres jacobacinas



“Hacer arte es un acto totalmente desinteresado y de amor. Uno no hace una muestra fotográfica pensando que se va a llenar de plata. Lo hace porque quiere dejarle a los demás un mensaje a través de su obra. Y, si bien eso me pasó con Hechos de Hierro, me sentí como ninguneada. Encima me fracturé una pierna. Hubo un proceso interno en mí que me llevó a replantearme lo que quería para mi vida”.

Esto la llevó a dejar de lado la Educación Física y dedicarse de lleno a la fotografía y expresarse a través de imágenes.



Imágenes que conmueven



“Si bien soy muy extrovertida e inquieta y hablo mucho, descubrí que fotografíar era una manera de expresar lo que yo sentía. Lo que no me sale escribiendo o hablando, me di cuenta que, a través de las imágenes, puedo expresarlo. Siempre fotografío lo que me conmueve, lo que me llega al corazón y lo que me representa”, agrega.



Su abuela la inspiró a hacer las fotos sobre las mujeres de los ferroviarios.



Y, si bien sus trabajos hablan mucho de Macarena, de sus pasiones y de sus sentimientos, cree que solo es una cuestión muy personal.

“Cuando los presento en sociedad la gente me dice que se siente muy identificada. Me pasó con Hechos de Hierro y también con Sanar, que fue algo que surgió de ese sentimiento que despertó en mí la pandemia, de mis historias pasadas, que se mezclaron con la fractura que tuve”.

La mujer tiene muchos sueños y proyectos para desarrollar. Algunos de ellos, están en marcha.



“Nosotras no necesitamos ser perfectas”



“Cuando presenté ‘Hechos de Hierro’ fue muy movilizador. Fue la primera muestra fotográfica de una jacobacina. Cuando pasó todo, me pareció que el trabajo realizado fue en vano. Si bien a la gente le encantó, sentí un vacío. Me dio la impresión de que a nadie le interesó después. Fue un proceso muy doloroso. En pandemia, además me fracturé una pierna y sentí que necesitaba sanar todo lo que estaba viviendo. En todo aspecto, a nivel físico y a nivel emocional” dice Macarena, que cree que muchas veces los trabajos de las mujeres son muy pocos valorados o pasan desapercibidos en un mucho machista que a veces tiene ribetes violentos.





“Estamos acostumbradas a los micromachismos y a veces no nos damos cuenta que nos están lastimando. El amor propio es la única herramienta que las mujeres tenemos para poder defendernos de eso”, afirma y detalla que Sanar son desnudos de mujeres jacobacinas, con todo lo que significa para un pueblo en el que nos conocernos todos. “A través de la fotografía quise mostrar cómo es esa lucha constante hacia patrones que tenemos. Es rebelarse, decir esta soy yo sin ningún tipo de retoques. Este es mi cuerpo tal cual soy y vos no me podés lastimar. Tu mirada, tu dedo acusador a mí no me va a lastimar, porque esta soy yo y me amo tal cual soy. No necesitamos ser perfectas” La mujer les explicó a quienes asistieron a la convocatoria lo que le había pasado y lo que quería y “me encontré con que ellas también habían pasado situaciones similares y conectamos de otra manera”.

Sanar es un trabajo que aborda la violencia hacia la mujer a través de 25 fotografías. La obra fue presentada el pasado 8 de marzo en Los Menucos, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



“Reinvidicar el rol de la mujer”



“Hechos de Hierro” es una historia familiar que se repite en muchos trabajadores ferroviarios. Una historia de amor, en la que la mujer cumple un rol fundamental para sostenerlo. Es una mirada femenina a un mundo que siempre fue de hombres.

Su abuelo materno, Victoriano, fue ferroviario y se casó con Nélida cuando ella tenía 15 años y vivieron una larga historia de amor. Dos generaciones después Macarena se enamoró y se casó con Juan, un ferroviario que, a pesar del tiempo transcurrido, como un calco, repite los mismos modismos que Victoriano.





Nélida le contó miles de anécdotas de su abuelo, en las que Macarena se vio muy reflejada. Como un tren detenido en el tiempo y las historias se repiten de generación en generación.

“Quise reivindicar el papel de la mujer en ese mundo, donde todos son hombres. Las mujeres eran -aún hoy lo son, pero hace décadas atrás mucho más-, los soportes de los trabajadores que se iban de sus casas dos o tres días a trabajar en el tren y ellas se quedaban cuidando a los hijos, algunas trabajan limpiado casas, mantenían el hogar, etc… Quise homenajear a mi abuela como sostén de un trabajador ferroviario. Ella es increíble.. Quise demostrar el amor que reflejan sus ojos por el ferrocarril, que también se ve en muchas otras mujeres de ferroviarios”.

Este trabajo le demandó más de dos años y cientos de fotografías de distintos lugares y personas.