Los que conocemos el país hemos visto silobolsas a lo largo y ancho de Buenos Aires y otras. Nadie controla las toneladas de producción del país, que son comercializadas sin escrúpulos por multinacionales, lo que es legal si declaran las toneladas que salen y luego las devuelven al país, no como ahora que Macri les otorgó diez años de plazo -me refiero a los reintegros-, y no se trata del dinero de los productores.

Antaño, en 1933 el gobierno creó la Junta Nacional de Granos para que el Estado controlara la salida de los granos del país, etc. Menem y Cavallo, según el decreto 2284/91 la dieron de baja, como a los ferrocarriles, etc. Al respecto quiero recordar que en 1946 el general Perón, junto a la Junta, creó el Instituto Nacional de Promoción del Intercambio (IAPI), que permitía venderles a los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial los alimentos que necesitaban y muy pocos podían pagar. Así entraron al país maquinaria y vehículos como pago de ello.

Volviendo a la Junta de Granos, fue puesta a pedido del gobernador de Buenos Aires ante el descontrol de la salida y comercialización de granos y el manejo de un grupo de inescrupulosos exportadores, que hoy con Macri obtuvieron el beneficio de poder traer al país los valores millonarios en dólares, después de diez años.

Sobre el particular les cuento: en 1979 fleteaba en camión -un Ford 700- 24.000 kilos de cueros curtidos de Esperanza-Santa Fe al puerto de Buenos Aires con la indicación de que debía ir a la balanza siete de ese puerto, donde figuraron diez mil kilos menos en la documentación, y ante mi reclamo dijeron: vas a cobrar por los 24.000… Llegué a mi casa y envié una denuncia. La contestación: me quedé sin trabajo.

Hace poco tiempo en TV un integrante de camioneros mencionó algo parecido. Así es que siguen robándonos la producción en gran escala…

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429