La Ofephi le pidió a Martínez el texto del proyecto de promoción petrolera

La nota N° 003 que elabora la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que preside el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue dirigida al secretario de Energía, Darío Martínez, para reclamarle que comparta el texto del proyecto de promoción petrolera antes de ser enviado al Congreso.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitar tenga bien a remitir a esta organización una copia del proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos que según se informó fuera elevado a la secretaría de Legal y Técnica de la presidencia de la Nación para su posterior elevación al Congreso”, dice la nota en su primer párrafo.

El pedido llega luego que el propio Gutiérrez manifestó públicamente que “no conoce” el proyecto que se enviará el Congreso y “espera” que las consideraciones que se hicieron desde la Ofephi estén contempladas en el texto final.

“Como fuera informado en notas anteriores, es de suma importancia para las provincias integrantes de la Ofephi, como titulares del dominio de los recursos hidrocarburíferos, poder contar con el texto de Proyecto de Ley para poder conocer en detalle el mismo y poder emitir una opinión circunstanciada”, continúa el escrito.

La carta está firmada por el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro que también cumple el rol de secretario Ejecutivo de la Ofephi.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, apuntó precisamente contra Gutiérrez y Monteiro y aseguró que, tanto Martínez como su equipo técnico, se reunieron en “varias oportunidades” con ambos para trabajar en el proyecto de ley.

“Me llamó la atención que el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez haya manifestado que no conocía el proyecto”, señaló Carnaghi.

El gobierno neuquino es el que mayor reticencia mostró hasta ahora contra el proyecto de ley del oficialismo. Las autoridades locales remarcaron a este medio que algunos de los ejes del proyecto juegan en contra de las autonomías de las provincias productoras.

La semana pasada, en un masivo off the record gestionado por diversas áreas del gobierno nacional con medios de todo el país, se confirmó la elevación a Presidencia del proyecto de promoción, lo que sería el paso previo a llegar al Congreso. A pesar de eso, hasta ahora no hubo nuevas novedades al respecto.