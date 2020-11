La OPEP analiza atrasar los aumentos de producción

Según lo pactado el grupo volvería a inyectar al mercado cerca de 2MMbbl al mercado en enero. Por su impacto, analizan no hacerlo. (Foto: gentileza)

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados comenzaron a dialogar sobre la posibilidad de retrasar el aumento de producción que estaba pronosticado para el próximo año. Las expectativas débiles de una mejora del mercado petrolero son la principal razón.

Arabia Saudita y Rusia, ambos líderes de la coalición de 23 países, fueron los primeros en plantear la posibilidad públicamente casi como un mensaje alineado. Si el grupo mantiene la estrategia actual, en enero deberían ingresar al mercado unos 2.000.000 de barriles de petróleo por día y los recortes totales quedarían en 5.700.000 barriles.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman también plantearon la posibilidad no solo de no continuar con su plan actual, sino de volver a aumentar los recortes. Por ahora es una decisión que el resto de los miembros no ve con buenos ojos.

A menos de tres meses para que se vuelvan a reunir todos los miembros para tomar la decisión final, lo más probable es que los recortes actuales se mantengan vigentes al menos hasta el primer trimestre del 2021. La OPEP mantiene alrededor de 7,7 millones de barriles por día fuera de mercado en este momento, algo así como 8% de la producción mundial.

El anuncio de la vacuna anunciada hace unos días por Pfizer trajo un poco de calma para el sector que espera que para mediados de 2021 la demanda de combustibles se reactive sustancialmente. Tal fue el impacto del anuncio que por primera vez desde principios de septiembre el precio del Brent volvió a romper la barrera de los 45 dólares.

Sin embargo, desde la OPEP son realistas y saben que por más que el lanzamiento esté cerca es poco probable que tenga un impacto en el mercado dentro de los próximos 6 meses. Una razón más para continuar con los recortes actuales por un tiempo más.