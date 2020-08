La OPEP pidió mantener la firmeza en los recortes de producción

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) enfatizó en la necesidad de continuar con los estrictos recortes de producción planificados para evitar que el resurgimiento del coronavirus en algunos países vuelva a impactar en los precios de mercado.

El miércoles pasado se realizó una reunión virtual entre los miembros de la OPEP que fue liderada por Arabia Saudita y Rusia, los dos pesos pesados del grupo. En el encuentro, tanto el príncipe saudita, Abdulaziz bin Salman, cómo el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, destacaron el repunte de precios logrado hasta ahora, pero pidieron no bajar la guardia.

Los técnicos del grupo resaltaron que el crecimiento sostenido que se venía manifestando hasta la fecha, en materia de precios y demanda, comenzó a desacelerarse en el último tiempo.

No es la primera vez que el líder del grupo presiona por sobre el resto de los países para no descuidar los recortes de producción. Desde que se rubricó el acuerdo el pasado 10 de abril Arabia Saudita no solo respetó su cuota de recortes, sino que la amplió para compensar el incumplimiento de algunas naciones.

“Debemos esforzarnos por lograr la plena adhesión a nuestro acuerdo”, indicó Abdulaziz bin Salman en la reunión.

Tal es la presión que está ejerciendo el grupo que antes del encuentro del miércoles, el príncipe llamó al presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, en el que le remarcó la importancia de cumplir con las cuotas de producción y compensar las deficiencias de su país durante los primeros meses.

“El grupo no puede dormirse en los laureles y debe implementar plenamente sus recortes”, agregó Novak en su discurso.

Valer recordar que recientemente el grupo flexibilizó los recortes y pasó de 9,7 millones de barriles por día a recortar 7,7 millones diarios. La única manera de no impactar fuertemente en el mercado es si todos los países mantienen la misma riguridad que el líder de la OPEP.