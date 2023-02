Bianca y el arte como forma de relato: “Siento que dibujar me eligió a mí”

A veces, las personas encuentran su vocación después de recorrer diversos ámbitos, probando sus talentos y sus aptitudes a lo largo del tiempo. Otras veces, la vocación se manifiesta desde temprano. Bianca Montelpare es un ejemplo del segundo caso. La rionegrina, de 23 años, es una artista que no concibe otra forma de vivir.





“Siento que siempre estuve rodeada de esto. Siempre estuvo ahí, como una pulsión. Practiqué todas las artes posibles y siempre fui muy curiosa en ese sentido”, explica la talentosa joven.

Claro, hay una distancia enorme entre tener un talento y vivir de él. No todos tienen esa fortuna, y no siempre es rentable. Son lógicas las dudas, pero Bianca pudo hacer el click.

“No reconocí que esto podía ser un trabajo y convertirse en una filosofía de vida hasta que entramos en pandemia. En ese momento se abrió una gran puerta, porque empecé a mostrar mis dibujos en Instagram y de la nada me cayó un laburo. Y esa propuestas trajo otras, y así se empezaron a abrir muchas puertas. Ese fue el momento donde me di cuenta que el dibujar, que es la forma en la que me vinculo con todas las disciplinas artísticas, me daba un sentido de vida. No me limitaba, sino al contrario, me expandía más”, deslizó Bianca. En ese sentido, remarcó que “no es que me recibí y dije ‘voy a hacer esto’, no siento que lo elegí: siento que dibujar me eligió a mí”.

Siempre hubo una conexión entre Bianca y el arte. “Tenía 4 o 5 y ya estaba tomando clases de órgano. A los 7 empecé guitarra, iba a danza, buscaba todo el tiempo”, cuenta. Y para dar un ejemplo, relata una risueña anécdota: “Yo estaba en primaria, y en casa teníamos las hojas blancas para la impresora. Y no me dejaban usarlas para dibujar. Entonces inventé que me ponían una tarea en el colegio y que tenía que llevar distintas técnicas de dibujo todas las semanas. Y mi mamá cuando fue a la reunión de padres preguntó de qué iba esa actividad, y las profesoras le dijeron que no, que yo les llevaba dibujos de regalo todas las semanas, pero que no estaba en el marco de ninguna actividad (risas). Había una necesidad adentro mío de expresarme por algún lado”, cuenta.



«Infancias libres», una historieta digital que Bianca creó en 2021.



Según Bianca, no fue el único factor. “Yo era muy Disney, pertenecí a una generación donde llegabas del jardín y querías ponerte a tomar la chocolatada y mirar Floricienta, y querías actuar, bailar y cantar. Esas series empezaron a traer esto de niñes dispuestos a ser artistas y vivir de eso”, explica. Y si bien eso choca con un prejuicio a veces repetido de que con el arte no se puede vivir, su caso fue diferente. “Por suerte en mi casa siempre estuve rodeada de estímulos como instrumentos, libros, o incluso el privilegio de poder ir a clases de distintas disciplinas artísticas. Tuve mucha suerte en este sentido, de tener a mi madre que me diga que si, que tenía que hacer arte, que era lo mío”, afirma.

La pandemia fue, según la joven, el quiebre definitivo. “Me empezó a pasar en 2021 que tenía clara la idea de terminar Cine y después ver que onda. Y acá una aclaración: para mi dibujar es contar historias, sigue siendo lo que adquirí de cine, de hecho aportó todo lo que yo tengo en conocimiento de lo visual. Y en ese momento era recibirme y ver que onda, y me pasó que al tener tanta demanda de trabajo, mayormente eran en Buenos Aires. Se estrenaba un disco para el que había hecho un dibujo, me invitaban y no podía estar. Se estrenaba una obra, me invitaban y no podía estar. Me perdía oportunidades de conocer, experimentar los momentos de otra forma. Y a mitad de año dije ‘tengo la necesidad de probar esto, salga bien o mal’. Quería estar allá, viviendo la escena de esta forma”, relata.

Esto no va en desmedro de la región. De hecho, Bianca asegura que “a mí me abrieron un montón de puertas en Roca, en el Alto Valle, expuse en Neuquén”… Pero las posibilidades en la gran ciudad son otras. “Fueron cosas hermosas, pero no me pasaba en el Valle de encontrar pares que estén haciendo lo mismo que yo. Tal vez había y nunca tuve relación, pero cuando empecé a abrir puertas en Instagram y ver otros artistas y colegas que tenían una búsqueda de expandir el universo visual en el que trabajaban, dije ‘es acá por donde quiero ir’. Hoy estoy hace un año y un mes, y si bien extraño todos los días Roca, mi mamá, mi familia, mi casa; siento que esto también es mi casa”, cuenta.

Si bien Bianca lleva ya un tiempo en Buenos Aires, apuesta por mucho más. “Siento que recién empieza el camino. Creo que no me costó tanto adaptarme a la ciudad, sino adaptarme a la vida de ser artista en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, política y socialmente. Eso es otra cosa que encontré acá, un apoyo a la incertidumbre que tenemos todos los días como artistas. El encontrar pares que pasan lo mismo que yo, donde un mes te explota la agenda y al otro mes no tenés nada. La mayoría de nosotres subimos contenido a nuestras redes sociales tratando de llegar a más personas y así conseguir más oportunidades. Y estamos sumidos en una demanda bastante fuerte: estás trabajando todos los días de tu vida para tener más trabajo. Y esas obras no son pagas. Cuando te postulás en cualquier lugar te piden una muestra de algo, tenés que demostrar todo el tiempo que sos capaz”, reflexiona.



«Mu – danza», una ilustración digital del 2021.



Lavandina, como también se hace llamar en su Instagram (@lavandina2d), destaca la importancia de las redes sociales en su vocación, al mismo tiempo que resalta la sobrecarga. “Es un amor/odio todo el tiempo. Hay una parte hermosa, que si bien no se compara a exponer y ver gente, está bueno. Cuando subís algo a Instagram pareciera que es un momento muy efímero, pero cada vez que subo algo y alguien me escribe diciendo ‘esto me interpeló’, o lo comparten, esas pequeñas cositas son interacciones reales. Para mí Instagram funciona como una galería constante, abierta las 24 horas, para que vos vayas y tengas una interacción con la obra. Y eso es sumamente importante, incluso cuando tiene su desgaste”, afirma.

Hoy, Bianca disfruta su presente. “Buenos Aires tiene algo muy mágico… Yo también romantizo todo, pero es como que acá estás viviendo una película. Y es algo también de sentir que te pasan cosas que decís ‘no puede ser que se abrió esta puerta’. Y todos los días es una montaña rusa de emociones”, explica. Y en este sentido, ya se fija objetivos.

“Estoy trabajando en una novela gráfica y es un gran sueño que tengo. El año pasado estuve muy metida con un concepto general de escritos que tenía, utilizando herramientas que vi en Cine, y este año me lo puse como objetivo, tener algo tangible para presentar y buscar financiación para la novela gráfica”, cuenta. Y basta con ver algunos de sus dibujos para entender que sí, que seguramente ese sueño se cumplirá. Talento, en definitiva, hay de sobra.



Ficha técnica



Nombre de la artista: Bianca Montelpare.

Nombre artístico: Lavandina.

Es dibujante (ilustración y animación 2D) y tiene 23 años.



Arte de tapa para el disco «IKE» de Cirilo Fernández, ilustración digital del 2021.



Su formación previa: Artes Audiovisuales (Cine) – IUPA (sin terminar).

Formación actual: Taller de Arte (dibujo y pintura) «El Fantasma» de Ana Clara Soler; cursando el ingreso a la Licenciatura en Crítica de las Artes UNA.

Instagram: http://instagram.com/lavandina2d.



Una cómica ilustración digital del 2021.

Obras varias de la muestra de fin de año del taller «El Fantasma» dictado y curado por Ana Clara Soler. Acrílico sobre papel y tela (2022).