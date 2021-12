La Peña: Organización difícil, donde juegan el bolsillo y los gustos

Con muchos días de anticipación mi tía Marta empezaba a ponerse insistente conque las familias se reunieran para definir qué ponía cada uno para las fiestas de fin de año. El asunto era acordar en una sola reunión los menúes, la bebida y el postre para Navidad y Año Nuevo. Mi tía Marta era organizada, muy organizada y no quería nada de improvisaciones.

El asado, en tiempos de carne más barata era la opción permanente. Esas reuniones familiares tenían una frase en común. “Vos negrito que sos bueno para los asados, ¿te animás a hacer un chivito”?. Y mi padre respondía siempre que sí, porque de verdad le gustaba y porque él entendía que las comidas frías no eran una opción para las fiestas. No era hombre de piononos, ni de tarteletas, tampoco de panqueques ni nada de eso. De todos modos tenía en claro que esas reuniones implicaban que una de las fiestas debía comer lo que decidía el resto.

Pero resulta que ese resto de la familia tampoco era muy amigo de los menúes fríos sin carnes. La mayoría apoyaba la moción solo porque era más fácil y en algunos casos más barato.

Nunca comimos pato. Pero siempre dijimos que el pato era parte de la cena. Eran honrosas gallinas que se vestían de patos en nuestro imaginario y le ponían un poco de distinción a la mesa de Navidad.

La organización no era asunto fácil. A veces el debate se estancaba cuando algún familiar tiraba la pregunta clásica ¿y por qué no empanadas?. Eso implicaba una larga respuesta, por ejemplo que otra de mis tías preguntara casi con enojo ¿creés que es el día de la Patria que querés comer empanadas?. Y lógicamente saltaban los defensores de las empanadas que hablaban de lo ricas y prácticas que eran y que no obligaban a usar cubiertos. El otro punto caliente era: ¿ensalada de fruta o clericó?. “A mi me gusta con alcohol” decía mi tío. “Si querés alcohol echale a tu copa”. A veces era final feliz, otras los enojos duraban hasta las fiestas.