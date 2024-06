Se llevaron de todo, menos dinero: particular robo a una peluquería céntrica de Neuquén

Los asaltantes ingresaron por una puerta trasera, que no tiene rejas. Foto: gentileza Policía de Neuquén.

Una peluquería enclavada en el microcentro de Neuquén capital fue víctima en las últimas horas de un particular robo, perpetrado por asaltantes hasta ahora no identificados. Ocurrió en el local ubicado en calle Ministro González al 92, donde los perpetradores ingresaron por una puerta trasera que no tenía rejas ni otra medida de seguridad.

«Entraron y trabajaron tranquilos», dijo el comisario inspector Alejandro Cares, que en diálogo con Diario RÍO NEGRO, indicó que el hecho fue denunciado este sábado a la mañana, por el propietario del local.

Según comentó, los intrusos se aprovecharon de un terreno baldío que tiene su frente sobre calle Buenos Aires y da con el fondo del local. Por allí, violentaron una puerta ventana de aluminio que no tiene rejas y finalmente ingresaron.

Del comercio, sustrajeron múltiples productos e insumos propios de la actividad, como pinturas para teñir el pelo y químicos para el cabello. También se llevaron dos secadores de pelo industriales y otros dos convencionales, utilizados por los trabajadores del lugar.

«Para entrar usaron un palo de escoba. Trabajaron tranquilos, porque se trata de un local que no tiene ninguna alarma ni tampoco cámaras«, relató Cares, que además es coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén.

En la escena, trabajó personal de la comisaría Primera de esta ciudad, donde fue radicada la denuncia original, con las primeras pericias y averiguaciones para esclarecer lo ocurrido.

El comisario adelantó a este medio que se está trabajando en las cámaras de la zona y en la búsqueda de testimonios que puedan aportar a la identificación de los sospechosos, de los que no se sabe tampoco la cantidad.

La ventana por la que ingresaron los asaltantes. Foto: gentileza Policía de Neuquén.

«Nadie vio nada», dijo sobre los vecinos entrevistados hasta el momento y remarcó que la investigación también es compleja por la amplia franja horaria en la que pudo haber ocurrido el asalto: desde las 19:30 de ayer hasta las 9 de hoy, cuando el comerciante abrió la peluquería y se encontró con la dantesca escena.

Sospechan de alguien que «conocía» la vulnerabilidad del local

En diálogo con este medio, Cares también aseguró que no se constató por ahora «la sustracción de dinero» y dijo que desde el local se sospecha que el o los autores «conocían» la vulnerabilidad del mismo, sobre todo por el relativamente fácil acceso trasero, donde no había ninguna protección.

Terreno baldío por el que ingresaron los asaltantes. Foto: gentileza Policía de Neuquén.

«También es raro que hayan robado tanto material que comúnmente no se vende en el mercado más sencillo, al que por lo general los asaltantes asisten para vender en forma inmediata«, completó.

En el caso ya tomó intervención la Fiscalía de Robos y Hurtos, por lo que se esperan mayores avances respecto a la investigación durante las próximas horas.