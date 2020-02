La refinación de petróleo impulsó a la industria al cierre del 2019

La refinación de petróleo a nivel nacional logró mantener el nivel mostrado durante noviembre y cerró el año como el sector industrial que mayor porcentaje de la capacidad instalada utilizó en el último mes 2019. En detalle, cerró el año con una porción utilizada del 78,6% sobre la infraestructura total disponible, un 1,2% de crecimiento interanual.

Así se desprendió del informe mensual de Utilización de la Capacidad Instalada que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El estudio mide la proporción utilizada sobre la capacidad instalada de 12 industrias que abarcan entre 600 y 700 empresas.

Vale señalar que, en diciembre, la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta marcó un nuevo récord al llegar a los 113.769 barriles por día. La marca no solo fue la tercera vez consecutiva que se producen más de 100.000 barriles no convencionales, sino que también fue el valor más alto en 13 años.

Acorde al informe del Indec, la segunda industria que traccionó el año pasado fue la de Sustancias y Productos Químicos con un 68,8%, mientras que en el tercer escalón quedó la fabricación de papel y cartón con 68,1%.

El sector que peor la pasó fue la industria automotriz que cerró el año con un 21,1% de la capacidad instalada, el valor más bajo en 11 meses. A nivel interanual muestra una caída del 4,5%.

La industria de metalmecánica, que no abarca automotores, también cerró el año en los últimos escalones de la tabla con una utilización del 40% de la capacidad instalada.

Este desequilibro en la producción local resume el mal año que tuvo el sector industrial a nivel país que, a nivel general, solo se usó el 56,9% de la capacidad instalada total.