La salud de los animales no conoce de cuarentena

Chequeo. El profesional realiza la revisación de testículos y epidídimos.

Por Carlos Robles (Grupo de Salud Animal - INTA Bariloche)



Más allá de la situación de cuarentena y de zozobra que se está viviendo en nuestro país y en el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus Covid 19, las actividades en el campo siguen su marcha. Es necesario seguir produciendo y cada actividad tiene su época y su tiempo para ser realizada. Por esa razón, ante el inminente comienzo de la temporada reproductiva en ovinos y caprinos es esencial preparar los carneros para el próximo servicio.

Es fundamental detectar enfermedades reproductivas, ya que el efecto negativo de éstas se traduce en: menor eficiencia reproductiva de la majada, pérdida de carneros de alto valor genético, menores ingresos por venta de reproductores, pérdidas económicas por tratamientos y desprestigio de la cabaña o el establecimiento.

Lo ideal es controlar los carneros dos veces al año. Se debe realizar una inspección entre 30 a 45 días antes de comenzar el servicio para garantizar el envío de carneros en buen estado de salud, en las proporciones adecuadas al servicio.

Los carneros que presentan mala condición corporal, si bien no se descartan de la majada, no deben enviarse a servicio. Carlos Robles (Grupo de Salud Animal - INTA Bariloche)



En aquellos campos que realicen la inspección pre-servicio y detecten problemas como las inflamaciones de epidídimo (perillas) o de los testículos, producidas por bacterias como la Brucella ovis, Actinobacillus seminis e Histophilus ovis, se recomienda realizar una segunda y hasta una tercera revisación clínica. Además, es conveniente realizar el sangrado en el post-servicio para no retener hasta el próximo servicio, animales que no van a servir para cumplir con la función reproductiva y que puedan contagiar a otros sanos.

Para realizar la revisación de los carneros es conveniente sentar al animal sobre sus cuartos posteriores para tener una visión general del animal y detectar algún defecto o enfermedad muy llamativa. En esta inspección es necesario prestar atención al estado de los ojos y párpados para confirmar si hay lesiones como entropión y ectropión, “nubes” o úlceras en los ojos como secuelas de Queratoconjuntivitis.

Luego se procede al “boqueo” del animal para constatar problemas de dentición y mandibulares como el prognatismo o carneros boquinos. Además, este procedimiento permite determinar la edad del animal de acuerdo al estado dentario y así poder descartar los animales viejos.

La revisación debe incluir el vellón y piel de los animales en búsqueda de picaduras de sarna, manchones de Lana sisal o presencia de piojos y melófagos. También observar el morro ayuda a detectar la presencia de costras causadas por Ectima o boquera.

Selección. Carnero descartado defectos mandibulares.



Es importante inspeccionar al animal en busca de lesiones en la cavidad escrotal y palpar ambos testículos y epidídimos para comparar los diferentes aspectos de la evaluación como tamaño, forma, tono y elasticidad de los tejidos, temperatura y libre desplazamiento dentro de la cavidad escrotal.

Después de la revisión, se recomienda hacer la extracción del pene de la cavidad prepucial para descartar presencia de úlceras, heridas y/o verrugas en la mucosa.

Con el animal nuevamente en pie, evaluar la condición corporal en la zona lumbar de 1 a 5, correspondiendo el 1 a la condición más pobre y el 5 al animal gordo. Este aspecto es determinante al momento de entrar al servicio ya que se recomienda que los carneros tengan una condición corporal no menor a 3.

Completada la revisación clínica, se procede a la toma de una muestra de sangre para realizar el análisis de Brucelosis en el laboratorio y determinar el destino del carnero.

Aquellos animales que tengan defectos congénitos, presenten lesiones en testículos, epidídimos o pene, o sean carneros viejos y retajos positivos al análisis de Brucelosis ovina, deben ser descartados. En el caso de los carneros con mala condición corporal, si bien no se descartan de la majada, no deben enviarse a servicio.

Por último, es importante considerar que los laboratorios del INTA Bariloche realizan los análisis oficiales de Brucelosis requeridos por el SENASA para el movimiento de reproductores. A su vez, brindan el servicio a establecimientos que quieren realizar el saneamiento interno porque detectaron la presencia de la enfermedad y buscan erradicarla.