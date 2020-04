La vacuna de la deuda

Dario Tropeano *

Hay que dejar destruir el valor ficticio de la economía y crear nuevas instituciones crediticias que apoyen la economía física y la libre competencia.

En “El virus más grande” (el 16 de marzo) esbozamos nuestra idea del marco referencial en que se desarrollaba esta arma biológica (todos los principales cuerpos de inteligencia del mundo lo han tenido claro desde el principio). La función múltiple que está cumpliendo es verdadera asombrosa y augura -a no dudarlo- una nueva fase, distinta , del mundo actual . En Occidente, quien está liderando el proceso para el estudio y prevención de enfermedades virales es la CEPI , un organismo creado en el año 2017 por el Foro de Davos con auspicio de la Fundación Bill Gates y el apoyo económico de grandes compañías farmacéuticas, bancos globales y, por supuesto, estados nacionales .

CEPI trata simultáneamente en la actualidad con varias compañías farmacéuticas para obtener una vacuna contra el Covid-19 ( ver, por ejemplo, la página web de la biofarmacéutica alemana CUreVac AG). El CEPI fue otro de los financistas del encuentro de simulación de pandemia de Covid-19 celebrado en Baltimore en octubre del 2019 . En una entrevista de fecha 6/2/2020 el CEO de CEPI (https://www.statnews.com/2020/02/06/cepi-coronavirus-vaccine-development/) afirmaba que en el último año habían buscado información global para fabricar una vacuna a gran escala contra el coronavirus; es decir, hablamos de los inicios del año 2019.

Esa declaración se produjo 35 días después que la OMS declaró al Covid-19 pandemia mundial, cuando en occidente no llegaba a 300 casos. Hace pocos días en una conferencia de prensa (pudo verse por tevé en los grandes medios globales) el experto en inmunología Anthony Fauci dijo en presencia de Donald Trump que se estaba trabajando en un proyecto de vacuna. Esa vacuna ya fue presentada por el laboratorio Moderna Inc de los EE.UU, con financiación de la CEPI y con asombrosa rapidez (incluso para el portal Infobae del 16/3/2020), en tanto cinco días después de anunciado el brote en China, Moderna Inc ya tenía la secuencia para una vacuna. Analizando en la página web del Nasdaq (la bolsa de valores más grande del mundo, de los EE.UU.) pude observar que durante la primera semana de febrero, Black Rock Inc, el mayor fondo de inversión del mundo y segundo tenedor de deuda argentina, informó que al 31/12/2019 detentaba el 48,82% de las acciones de Moderna Inc, y el resto otros grandes fondos de inversión.

Alguien se enteró de todo esto antes que nosotros, parece. Les propongo que chequeen en la web las conclusiones del encuentro del centro John Hopkins (ver la nota antes referenciada del 16/3/2020) llamado “evento 201” y van a sorprenderse de las coincidencias de las mismas con la realidad actual. En esta crisis global, solo propongo que usemos nuestra inteligencia, lo más poderoso de lo que dispone el planeta Tierra.

Es interesante observar además el proyecto ID2020 , cuyos socios fundadores son Microsoft (Bill Gates), la fundación Rockefeller y la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), entre otros (id2020.org) que aboga por la identidad digital de todas las personas del mundo.

GAVI celebró un encuentro en New York el 19/9/2019 denominado: “ Llegar al desafío de la identificación ID”. La pregunta sería: ¿en qué se vincula la identificación global de los seres humanos con una vacuna global contra el Covid-19? .

El estado de shock y parálisis económica que padece el mundo actual ha permitido a los gobiernos todo tipo de medidas excepcionales, pero la principal es la emisión de moneda. Algunas para que su gente coma y se mantenga el empleo, otras para salvar cadáveres insalvables como grandes bancos internacionales, fondos de inversión e, incluso, compañías industriales y de servicios. El Banco Central Europeo anunció la emisión de 750.000 millones de euros y la compra sin límite de bonos estatales y corporativos, al igual que los EE.UU, por un número mayor 2.2 billones de dólares .

Nos levantamos un día y vemos que la bolsa de New York sube, al otro día baja; cuanto más estímulo monetario anuncian los bancos centrales, más corto es el proceso de recuperación de las bolsas. Solo en Europa se ha perdido el 90% del valor bursátil en los últimos meses y los bonos de las empresas privadas han disminuido en 15 días el valor del PBI de Japón, pero los EE.UU. no tienen respiradores y barbijos y los empleados de salud de Inglaterra amenazan con paro por falta de pago de salarios.

En Europa -donde el escándalo de la salud pública es dantesco- en las fronteras con Rusia se desarrolla un ejercicio militar con 30.000 soldados de la OTAN, que actúan como si nada pasase.

El petróleo se derrumba más de un 50% en dos semanas porque Arabia Saudita está enojada con los EE.UU. y golpea su fracking, en tanto decidió sacrificarla entregando la división de Oriente Medio a Inglaterra (imperio británico omnipresente), ahora que su poder hegemónico ya no existe...

¿Qué es todo esto? Pues se trata de cambios trascendentales donde la deuda todo lo infecta, y no puede ocultarse más con negocios especulativos en las bolsas de valores ( la compra de acciones, las hipotecas, el fracking, la deuda soberana , los derivados).

Hay que dejar destruir el valor ficticio de la economía y crear nuevas instituciones crediticias que apoyen la economía física y la libre competencia, no el socialismo de mercado de una elite financiada por toda la población mundial, justamente el objetivo de la globalización y el neoliberalismo. No se pueden hacer negocios con la salud del planeta y controlar a los seres humanos a través de una pandemia fabricada en un notable ejercicio de ingeniería social... O vamos a seguir creyendo en el murciélago en milanesa.

* Abogado. Docente de la facultad de Economía de la Unco.